 Trei copii din Sălaj, căutați de polițiști după ce au dispărut de la o stână | adevarul.ro
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Trei copii din Sălaj, căutați de polițiști după ce au dispărut de la o stână

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Polițiștii din județul Sălaj solicită sprijinul populației pentru găsirea a trei copii, în vârstă de 11, 12 și 13 ani, care au plecat de la domiciliu și nu au mai revenit.

Denis, Ioan și Raluca
Denis, Ioan și Raluca Foto: Colaj Stiri de Cluj

Minorii au plecat joi, 29 octombrie 2026, din satul Borla, comuna Bocșa, iar în prezent nu se știe unde se află. 

Potrivit unor surse, copiii ar fi fugit de la o stână.

Cine sunt cei trei copii dispăruți din județul Sălaj

Este vorba despre frații Rostaș Denis Antonio (11 ani), Rostaș Raluca Mădălina (12 ani) și Rostaș Ioan (13 ani), din satul Borla, comuna Bocșa.

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Foto: captură Facebook

Denis Antonio are aproximativ 1,55 metri înălțime, cântărește 45 de kilograme, are păr scurt și ochi căprui. Raluca Mădălina are 1,55 metri înălțime, aproximativ 50 de kilograme, păr șaten și ochi căprui. Ioan are în jur de 1,50 metri înălțime, 45 de kilograme, păr scurt și ochi căprui.

Toți trei au constituție atletică.

Apel urgent al Poliției Române: Cine are informații despre copii este rugat să sune la 112

Poliția Română a transmis o alertă de tip „Missing Child Alert”. Autoritățile solicită sprijinul tuturor persoanelor care i-au văzut pe cei trei copii sau care dețin informații despre locul în care aceștia s-ar putea afla.

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Foto: captură Facebook

Orice informație care poate ajuta la găsirea minorilor trebuie transmisă imediat prin apelarea numărului unic de urgență 112.

Amintim că, în septembrie, o intervenție contracronometru a polițiștilor din Vâlcea s-a încheiat cu un final fericit datorită unui membru special al echipei: Luna, câinele de urmă al Serviciului Criminalistic. Cu ajutorul ei, doi minori de 13 ani, plecați voluntar de acasă în noaptea de 11 spre 12 septembrie, au fost găsiți în siguranță.

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