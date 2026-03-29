Alertă în Mureș: Două fetițe de 4 și 5 ani au dispărut din curtea casei. Poliția efectuează căutări de amploare

Autoritățile din județul Mureș au declanșat, duminică, o amplă operațiune de căutare după ce două fetițe, în vârstă de 4 și 5 ani, au dispărut din municipiul Târnăveni, județul Mureș. Copilele au plecat din curtea locuinței în jurul orei 14:00 și nu au mai revenit.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, dispariția a fost sesizată în jurul orei 17:00. Este vorba despre Buta Rebeca-Alexandra, de 5 ani, și Forgaci Melisa-Ariana, de 4 ani, care au părăsit domiciliul fără a spune unde merg.

Semnalmentele oferite de autorități arată că prima fetiță are aproximativ 87 de centimetri înălțime, părul negru, creț, prins în coadă, și purta o rochiță albă în partea superioară și roșie în partea inferioară, ștrampi albi și șlapi roz. Cea de-a doua are aproximativ 65 de centimetri înălțime, părul negru prins în două codițe și avea asupra ei o suzetă roz cu alb. La momentul dispariției, purta o bluză roșie, colanți roz deschis și șlapi albaștri.

Pentru găsirea copiilor au fost mobilizate forțe importante de intervenție. La căutări participă polițiști, pompieri, jandarmi, echipe Salvamont, precum și voluntari din comunitate. De asemenea, sunt folosiți câini de urmă pentru a extinde aria de căutare.

Autoritățile fac apel la populație ca orice persoană care deține informații despre cele două minore să sune de urgență la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Căutările sunt în desfășurare.