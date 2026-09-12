Un fost baron local aranja contractele de achiziții IT ale primăriilor din Vaslui. Ce s-a descoperit în urma interceptărilor DNA

O anchetă care îl viza pe fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui Dan Marian într-un alt dosar a scos la iveală, în urma interceptărilor, suspiciuni privind modul în care erau atribuite contracte de digitalizare finanțate prin PNRR. Potrivit procurorilor, acesta ar fi folosit influența pe care o avea asupra unor primării și instituții publice din județ pentru a favoriza grupul de firme AConnect din Timișoara.

Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui Dan Marian anchetat într-un nou dosar. Foto: vasluianul.ro.

Informațiile apar în dosarul „Bogos”, în care procurorii descriu presupusul mecanism prin care societățile AConnect ar fi ajuns să câștige contracte pentru produse și servicii IT în mai multe localități din Vaslui.

Potrivit anchetatorilor, Dan Marian ocupa funcția de coordonator al unei asociații de dezvoltare intercomunitară pentru digitalizarea județului și ar fi avut influență asupra reprezentanților unităților administrativ-teritoriale membre. Procurorii susțin că acesta ar fi determinat autoritățile să întocmească documentații de achiziție care conțineau condiții restrictive, îndeplinite doar de firmele din grupul AConnect, notează reporteris.ro.

„Marian Dan-Mihai, în calitate de vicepreşedinte al CJ Vaslui, direcţionează preferenţial fonduri destinate proiectelor IT implementate la nivelul UAT-urilor din județul Vaslui şi instituţii publice subordonate CJ Vaslui, către grupul de societăţi AConnect, cu ai cărui reprezentanţi – Anghel George-Daniel şi Al-Baba Gabriel, Marian Dan Mihai se află în relaţie de interese”, susțin procurorii, potrivit documentelor citate de Reporter de Iași.

Contracte de milioane de lei

Anchetatorii afirmă că mecanismul ar fi funcționat în perioada 2022-2024 și că, în acest interval, AConnect ar fi obținut contracte cu 20 de autorități subordonate Consiliului Județean Vaslui.

Valoarea contractelor pentru componente IT este estimată la aproximativ 10 milioane de lei, la care s-ar adăuga circa 600.000 de lei proveniți din 34 de contracte de consultanță.

Procurorii susțin că fostul vicepreședinte al CJ Vaslui ar fi exercitat presiuni asupra reprezentanților autorităților locale pentru ca documentațiile de achiziție să fie redactate în avantajul societăților indicate.

„Îşi foloseşte influenţa şi ascendentul pe care îl deţine faţă de reprezentanţii UAT-urilor sau ai instituţiilor publice subordonate CJ Vaslui, determinându-i pe aceştia să încheie contracte comerciale cu specific IT cu firmele Aconnect SRL”, se arată în documentele procurorilor.

Potrivit anchetatorilor, Dan Marian nu ar fi făcut acest lucru dezinteresat. Procurorii susțin că acesta „a pretins de la reprezentanţii societăţilor AConnect SRL foloase de natură patrimonială”, invocând influența pe care ar fi avut-o asupra autorităților contractante.

Totul ar fi ieșit la iveală în urma interceptărilor

Suspiciunile privind contractele IT nu ar fi reprezentat însă punctul de pornire al anchetei. Dan Marian era deja vizat de procurori într-un alt dosar, iar informațiile rezultate în urma interceptărilor au dus, potrivit investigației jurnalistice, la descoperirea unui posibil mecanism de influențare a achizițiilor publice.

Ulterior, datele din dosarul DNA au ajuns și în atenția Parchetului European, într-o investigație privind proiecte de digitalizare finanțate prin PNRR.

În centrul acestei investigații apare AConnect Smart Software SRL, o companie înființată la Timișoara care a avut o creștere spectaculoasă într-un timp foarte scurt. Potrivit datelor citate în investigație, în 2022 societatea avea un singur angajat și o cifră de afaceri de aproximativ 500.000 de euro, cu un profit de peste 400.000 de euro.

Un an mai târziu, cu patru angajați, firma ar fi ajuns la o cifră de afaceri de aproximativ 7,7 milioane de euro și un profit de 5,2 milioane de euro.

Investigația Parchetului European ar fi pornit de la achiziții realizate în județul Tulcea, unde AConnect ar fi câștigat 21 de licitații în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Ulterior, anchetatorii ar fi identificat asemănări între modul în care au fost organizate achizițiile și în alte județe, inclusiv Vaslui.

Procurorii vorbesc despre caiete de sarcini „cu condiții restrictive”

În cazul contractelor din Vaslui, procurorii susțin că documentațiile ar fi fost concepute astfel încât să favorizeze firmele AConnect.

Într-unul dintre cazurile prezentate în anchetă, autoritatea contractantă ar fi primit o singură ofertă, iar condițiile din caietul de sarcini ar fi fost îndeplinite de o singură companie.

Potrivit procurorilor, Dan Marian ar fi avut rolul de a facilita acest mecanism prin relațiile și influența sa asupra primarilor și instituțiilor publice din județ.

Fostul vicepreședinte al CJ Vaslui a mai fost vizat de anchete penale. În 2016, acesta a demisionat din conducerea PNL Vaslui în contextul unui dosar DNA privind presupuse ilegalități legate de retrocedarea unor terenuri de la Vincon Huși.

Dan Marian a trecut prin mai multe partide: a fost deputat PNL, apoi a trecut la PDL, la ALDE și, în final, a ajuns în PSD.