Tragedie în familia unui lider AUR. Fiul său a murit la doar 29 de ani: „A plecat mult prea devreme să lumineze cerul”

Fiul lui Sorin Chelmu, președintele organizației județene AUR Vaslui, a murit la doar 29 de ani. Alexandru Andrei Chelmu a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă la nivelul trunchiului cerebral. Vestea a fost anunțată de tatăl său, într-un mesaj publicat pe Facebook, în care și-a luat rămas-bun de la fiul său. Potrivit informațiilor prezentate de surse apropiate familiei, boala a fost descoperită în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar evoluția acesteia a fost extrem de rapidă.

Fiul lui Sorin Chelmu, președintele organizației județene AUR Vaslui, a murit la doar 29 de ani. Foto: Facebook

Sorin Chelmu a transmis că pierderea fiului său reprezintă o durere imensă și l-a descris pe Alexandru drept un tânăr bun, cald și iubitor, care a lăsat în urmă amintiri prețioase.

„Cu inima frântă, dar recunoscător pentru fiecare clipă binecuvântată petrecută alături de fiul meu Alexandru Andrei, vă anunț că a plecat dintre noi. A plecat mult prea devreme să lumineze cerul, așa cum a luminat în fiecare zi a vieții lui. A fost un copil bun, cald, cu sufletul curat, a trăit frumos, a iubit sincer”, a scris tatăl său.

Boala a fost descoperită în urmă cu două săptămâni

Potrivit surselor apropiate familiei, Alexandru Andrei Chelmu a ajuns la investigații medicale după ce a acuzat o durere de cap. În urma acestora, a fost descoperită o afecțiune gravă la nivelul trunchiului cerebral.

Aceleași surse susțin că intervenția chirurgicală nu a fost posibilă, iar evoluția bolii a fost extrem de rapidă.

În această perioadă, Sorin Chelmu a căutat sprijin și alinare în credință, rugându-se pentru însănătoșirea fiului său.

Când va avea loc înmormântarea

Tatăl tânărului a anunțat și detaliile privind ceremonia funerară. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu lui Alexandru Andrei Chelmu sunt așteptați la capela funerară a Cimitirului din Mogoșoaia, pe strada Viilor nr. 8A, începând de sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 15:00.

Înmormântarea este programată luni, 12 octombrie, la ora 11:00.

Mesaj de condoleanțe din partea organizației AUR Vaslui

Moartea tânărului a fost deplânsă și de membrii organizației municipale AUR Vaslui, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate.

„La numai 29 de ani, o viață plină de speranțe și visuri s-a încheiat mult prea devreme, lăsând în urmă o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să fie nevoit să o trăiască”, au transmis reprezentanții organizației.

Aceștia și-au exprimat solidaritatea cu Sorin Chelmu și cu familia sa, transmițând condoleanțe și urări de putere pentru a trece peste această pierdere.

„Ne rugăm pentru odihna veșnică a sufletului tânărului Alexandru Andrei și pentru mângâierea celor care l-au iubit. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină, iar familiei îndurerate să-i dăruiască putere! Sincere condoleanțe!”, se arată în mesajul publicat de organizație.