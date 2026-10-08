Rareș Bogdan, audiat la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Europarlamentarul Rareș Bogdan a ajuns joi la sediul DNA Iași, unde urmează să fie audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. În același dosar a fost audiat anterior și premierul interimar Ilie Bolojan, tot ca martor.

Rareș Bogdan a ajuns joi, 8 octombrie, la sediul DNA Iași. Foto: Facebook

Fănel Bogos este cercetat de procurorii anticorupție pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a lui Mihai Ponea, șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, apelând în acest scop la persoane cu influență politică.

Dosarul vizează inclusiv demersurile făcute de omul de afaceri pentru a ajunge la factori de decizie și pentru a obține schimbarea conducerii instituției.

În septembrie 2025, Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, i-ar fi facilitat lui Fănel Bogos o întâlnire cu Ilie Bolojan. Discuția dintre cei doi ar fi durat aproximativ 15 minute.

Potrivit informațiilor din dosar, omul de afaceri ar fi solicitat schimbarea conducerii DSVSA Vaslui. Ilie Bolojan nu ar fi dat însă curs solicitării.

Bolojan a fost audiat mai bine de două ore

Pe 2 octombrie, premierul interimar Ilie Bolojan a fost chemat în calitate de martor la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Audierea are legătură cu întâlnirea pe care Bolojan a avut-o cu acesta în septembrie 2025, la Palatul Victoria. În momentul în care a ieșit din sediul DNA, premierul interimar Ilie Bolojan a fost huiduit de mai mulți contestatari.

Omul de afaceri Fănel Bogos: „Este un foc mare de paie din care vrem să facem grătar”

Omul de afaceri Fănel Bogos susține că dosarul în care este cercetat nu va duce la confirmarea acuzațiilor de trafic de influență. Bogos spune că întâlnirea cu premierul de la Palatul Victoria nu a avut legătură cu bani și că Bolojan nu i-ar fi promis nimic.

„Este un foc mare de paie din care vrem să facem grătar. Nu va ieși niciodată grătarul după focul de paie. Cei care au creat acest foc de paie sunt neaudiați și neanchetați”, a declarat Fănel Bogos, la Antena 3 CNN.

Omul de afaceri susține că a solicitat, pe căi administrative și legale, să înceteze ceea ce el consideră a fi abuzuri ale autorităților. „I-am cerut pe cale legală, normală, administrativă, să nu se mai facă abuzuri. Abuzurile continuă”, a afirmat Bogos.