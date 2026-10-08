 Rareș Bogdan, audiat la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos | adevarul.ro
search
Joi, 8 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, invitat la Interviurile „Adevărul”

Rareș Bogdan, audiat la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Europarlamentarul Rareș Bogdan a ajuns joi la sediul DNA Iași, unde urmează să fie audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. În același dosar a fost audiat anterior și premierul interimar Ilie Bolojan, tot ca martor.

Rareș Bogdan a ajuns joi, 8 octombrie, la sediul DNA Iași.
Rareș Bogdan a ajuns joi, 8 octombrie, la sediul DNA Iași. Foto: Facebook

Fănel Bogos este cercetat de procurorii anticorupție pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a lui Mihai Ponea, șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, apelând în acest scop la persoane cu influență politică.

Dosarul vizează inclusiv demersurile făcute de omul de afaceri pentru a ajunge la factori de decizie și pentru a obține schimbarea conducerii instituției.

În septembrie 2025, Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, i-ar fi facilitat lui Fănel Bogos o întâlnire cu Ilie Bolojan. Discuția dintre cei doi ar fi durat aproximativ 15 minute.

Potrivit informațiilor din dosar, omul de afaceri ar fi solicitat schimbarea conducerii DSVSA Vaslui. Ilie Bolojan nu ar fi dat însă curs solicitării.

Bolojan a fost audiat mai bine de două ore

Pe 2 octombrie, premierul interimar Ilie Bolojan a fost chemat în calitate de martor la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Audierea are legătură cu întâlnirea pe care Bolojan a avut-o cu acesta în septembrie 2025, la Palatul Victoria. În momentul în care a ieșit din sediul DNA, premierul interimar Ilie Bolojan a fost huiduit de mai mulți contestatari.

Omul de afaceri Fănel Bogos: „Este un foc mare de paie din care vrem să facem grătar”

Omul de afaceri Fănel Bogos susține că dosarul în care este cercetat nu va duce la confirmarea acuzațiilor de trafic de influență. Bogos spune că întâlnirea cu premierul de la Palatul Victoria nu a avut legătură cu bani și că Bolojan nu i-ar fi promis nimic.

„Este un foc mare de paie din care vrem să facem grătar. Nu va ieși niciodată grătarul după focul de paie. Cei care au creat acest foc de paie sunt neaudiați și neanchetați”, a declarat Fănel Bogos, la Antena 3 CNN.

Omul de afaceri susține că a solicitat, pe căi administrative și legale, să înceteze ceea ce el consideră a fi abuzuri ale autorităților. „I-am cerut pe cale legală, normală, administrativă, să nu se mai facă abuzuri. Abuzurile continuă”, a afirmat Bogos.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„O mizerie și o prostie”. Rusia refuză să trimită către OMS date despre ciumă. Ce se știe până acum despre moartea misterioasă
digi24.ro
image
„Vară indiană” în România, cu temperaturi de 28 de grade în octombrie. Cât mai ține vremea neobișnuit de caldă
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu, după negocierile cu liderii PSD pentru susținerea noului Guvern: “Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”
gandul.ro
image
Amenzi uriașe pentru șoferii de camioane care circulă prin București. Ce reguli se schimbă
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce condiții acceptă Mihai Rotaru oferta. Exclusiv
fanatik.ro
image
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
libertatea.ro
image
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: patronul a fost omorât pentru un pariu pe piața neagră! Meciul s-a terminat 0-0
digisport.ro
image
Ce plante se potrivesc în spațiile puțin luminate
click.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
O mare bancă estimează că Luca Niculescu are 60% şanse să ajungă premier
observatornews.ro
image
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
cancan.ro
image
Luca Niculescu anunță că ia în calcul indexarea pensiilor. Ce spune despre majorările de la 1 ianuarie 2027
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Satul din România devenit punct-cheie pentru apărarea țării. Mulți români nici nu știu să-l arate pe hartă
playtech.ro
image
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din Liga Națiunilor
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
Inevitabil: Federația de Fotbal din Portugalia l-a suspendat deja pe Cristiano Ronaldo!
digisport.ro
image
Ispita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
WOW! Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția după sărutul pasional cu Nicușor Dan. Prima Doamnă a atras toate privirile
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație după întâlnirea dintre Luca Niculescu și PSD. Ce s-a decis
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”
click.ro
image
Ispita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri”
click.ro
image
Catherine Zeta-Jones a pus piciorul în prag cu Michael Douglas! Ce i-a cerut actorului înainte să fie oficial împreună: „Continui cu ele sau cu mine”
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Stéphanie de Luxemburg și Regina Mathilde a Belgiei profimedia 1047808042 jpg
Într-o mare de consoarte frumoase și elegante, ea este "rățușca cea urâtă" a aristocrației. La 42 de ani, este eclipsată de toate colegele regale
okmagazine.ro
Sabia de bronz, recuperată de arheologi
Sabia de bronz care a stat 3.000 de ani sub apă și încă are muchia ascuțită
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert de la Paris
image
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”

OK! Magazine

image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit