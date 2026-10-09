 Cristina Trăilă este inculpată în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații îi aduc procurorii DNA fostului secretar general adjunct al Guvernului | adevarul.ro
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Cristina Trăilă este inculpată în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații îi aduc procurorii DNA fostului secretar general adjunct al Guvernului

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Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, a devenit inculpată în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Procurorii DNA o acuză de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite pentru o altă persoană. Ancheta vizează presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, dar și obținerea unor beneficii pentru compania omului de afaceri.

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului
Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului Foto: sursa: FB

Cristina Trăilă s-a prezentat vineri, 9 octombrie, la sediul DNA Iași, pentru a i se comunica schimbarea calității procesuale din suspect în inculpat. 

Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, pentru exercitarea unei influențe asupra conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Scopul presupuselor intervenții ar fi fost schimbarea directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, administratorul unei companii din domeniul creșterii păsărilor.

Anchetatorii susțin că demersurile ar fi urmărit obținerea unor beneficii pentru omul de afaceri și societatea sa. 

Cristina Trăilă susține că a adus martori și documente în apărarea sa

Fostul secretar general adjunct al Guvernului a ajuns pentru prima dată la DNA Iași pe 25 august. Ulterior, pe 16 septembrie, s-a prezentat din nou, la propria solicitare, pentru a fi audiată.

Atunci, Cristina Trăilă a afirmat că a dorit să clarifice neconcordanțele pe care le considera existente în probele din dosar și a respins acuzațiile care i se aduc.

La ieșirea de la DNA Iași, aceasta a declarat că audierea sa a durat cinci ore și că patru martori propuși de ea au confirmat cele relatate în fața anchetatorilor.

„Eu am dat o declarație care a durat cinci ore, au mai fost încă patru declarații de martor, martori aduși de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci vom vedea”, a declarat Cristina Trăilă.

La sfârșitul lunii august, DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceasta, care ocupa la acel moment funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

După deschiderea anchetei, Cristina Trăilă și-a anunțat demisia din funcție.

În același dosar a fost menționat și numele lui Ilie Bolojan, premierul interimar.

Fănel Bogos, administratorul companiei Vanbet SRL, ar fi fost nemulțumit de controalele efectuate de DSVSA Vaslui și de măsurile dispuse de autorități. Potrivit anchetei, acesta ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Pentru aceste demersuri, omul de afaceri ar fi apelat la persoane din zona politică și administrativă, printre care Mihai Barbu și Cristina Trăilă.

Întâlnirea cu Ilie Bolojan a avut loc în septembrie 2025, la Palatul Victoria. Potrivit informațiilor din dosar, Fănel Bogos ar fi ajuns la premier cu sprijinul lui Mihai Barbu.

Bolojan a declarat anterior că întâlnirea a avut loc și că a fost o audiență. Premierul a susținut că, la momentul respectiv, nu a considerat că exista vreun motiv pentru care întrevederea să nu aibă loc și a negat că ar fi discutat despre bani cu omul de afaceri.

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