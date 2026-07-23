 De la altar la șef de partid: preot oprit de la slujire după ce a fost ales președinte al PSD Topoloveni | adevarul.ro
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De la altar la șef de partid: preot oprit de la slujire după ce a fost ales președinte al PSD Topoloveni

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Un preot din județul Argeș a fost suspendat de la slujirea preoțească și este cercetat disciplinar după ce a fost ales președinte al organizației PSD din Topoloveni.

preot psd
Preotul este acum cercetat disciplinar FOTO PSD Argeș

Preotul Pavel Gheorghe Dănuț a intrat în atenția conducerii Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului după ce în spațiul public au apărut informații despre alegerea sa la conducerea organizației PSD din Topoloveni, potrivit presei locale.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a precizat, printr-un comunicat, că Biserica Ortodoxă Română interzice clericilor implicarea în activitatea politică partinică. Potrivit hotărârilor Sfântului Sinod, arhiereii, preoții, diaconii, monahii și monahiile nu pot fi membri ai unui partid politic și nu pot ocupa funcții de conducere în cadrul formațiunilor politice.

Instituția a precizat că Pavel Gheorghe Dănuț este preot cu slujire misionară în cadrul Protoieriei Topoloveni și este îmbisericit pe seama Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Topoloveni. Acesta nu este încadrat cu contract individual de muncă în cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

Potrivit Arhiepiscopiei, clericul nu a informat instituția cu privire la decizia de a candida pentru funcția de președinte al unei organizații politice locale și nu a primit aprobarea pentru un astfel de demers.

În urma informațiilor apărute în spațiul public, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a dispus cercetarea disciplinară a preotului, pentru verificarea tuturor împrejurărilor de fapt și de drept.

Pe durata verificărilor, Pavel Gheorghe Dănuț a fost oprit de la slujirea celor sfinte și de la exercitarea prerogativelor preoțești. După finalizarea cercetării, în funcție de concluziile acesteia, Arhiepiscopia urmează să decidă eventualele măsuri canonice și disciplinare, în conformitate cu regulamentele și statutul Bisericii Ortodoxe Române.

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