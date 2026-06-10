Cristian Pomohaci rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Târgu Mureș i-a respins contestația în dosarul de trafic de droguri

Cântărețul de muzică populară și fostul preot Cristian Pomohaci rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Târgu Mureș a respins, miercuri, contestația formulată împotriva mandatului de arestare emis în dosarul în care este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, magistrații au menținut decizia Tribunalului Mureș din 5 iunie și l-au obligat pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare.

„Respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul PCD împotriva încheierii penale nr. 45/DL din data de 05 iunie 2026, pronunţată de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş (...). Menţine încheierea atacată. (...) Obligă inculpatul-contestator la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză. Definitivă”, se arată în hotărârea Curții de Apel Târgu Mureș.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2024-2026, Cristian Pomohaci ar fi procurat, deținut și pus la dispoziția mai multor persoane droguri de mare risc pentru consum.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada cuprinsă între 2024 şi 2026, persoana cercetată (...) ar fi procurat, deţinut şi pus la dispoziţia mai multor persoane, pentru consum, diferite cantităţi de drog de mare risc, sub formă de substanţe cristaline”, au transmis anterior reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

În urma unei percheziții efectuate la locuința acestuia din municipiul Târgu Mureș, oamenii legii au descoperit o cantitate de drog de mare risc 3-CMC, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, surse judiciare au precizat că a fost identificată și o sumă de aproape două milioane de euro în diferite valute.

Pe 5 iunie, Tribunalul Mureș a admis propunerea procurorilor DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Cristian Pomohaci pentru o perioadă de 30 de zile.

Fostul preot se află însă în atenția anchetatorilor și într-un alt dosar penal. Tribunalul Mureș a amânat miercuri pentru joi pronunțarea asupra contestației formulate de Pomohaci împotriva unui alt mandat de arestare preventivă emis pe numele său, în dosarul în care este cercetat pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

Potrivit procurorilor, cercetările din dosarul privind traficul de droguri au fost efectuate în paralel cu ancheta care îl vizează pe Pomohaci pentru infracțiunile de viol și agresiune sexuală asupra unui minor, cauză în care acesta se află deja sub măsuri preventive.