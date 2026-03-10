Foto O comună pe placul lui Bolojan: veniturile proprii sunt duble față de taxele și impozitele încasate. Tensiunile provocate de un consilier PNL

Comuna vasluiană Pădureni este un exemplu de administrație locală eficientă, în care veniturile generate din activități economice ale primăriei sunt aproape duble față de sumele încasate din taxe și impozite locale. Modelul de gestionare a bugetului este apropiat de principiile promovate de premierul Ilie Bolojan privind creșterea veniturilor proprii ale comunităților locale.

Primarul comunei, Temistocle Diaconu, conduce administrația locală cu un aparat redus, dar cu activități economice care generează venituri consistente pentru bugetul local, relatează presa locală din Vaslui.

Potrivit datelor prezentate de administrația locală, comuna încasează anual aproximativ 660.000 de lei din taxe și impozite locale. În schimb, din activitățile economice gestionate de primărie se obțin aproximativ 1,26 milioane de lei.

Aceste venituri provin din investiții realizate în ultimii ani, precum un sat de vacanță, un centru cultural, o piscină și alte facilități de agrement care atrag vizitatori din zonă.

Structura personalului din primărie reflectă această strategie economică: din totalul de 27 de angajați, doar 9 lucrează în aparatul administrativ, în timp ce 18 sunt muncitori sau angajați implicați în activități care generează venituri pentru bugetul local.

Investiții în infrastructură și utilități

Comuna, care are peste 3.500 de locuitori împărțiți în șapte sate, a realizat în ultimii ani mai multe proiecte de infrastructură. Satele sunt legate de centrul comunei prin drumuri asfaltate, iar în prezent se lucrează la asfaltarea ultimelor tronsoane din satul Căpotești.

În paralel, administrația locală implementează proiecte de extindere a rețelei de apă și canalizare, lucrări care au afectat temporar infrastructura rutieră. Primarul spune însă că drumurile vor fi readuse la forma inițială după finalizarea lucrărilor.

Dispută politică în Consiliul Local

În paralel cu aceste proiecte, în comună există și tensiuni politice. Consilierul local Vali Caranfil, ce reprezintă PNL, a criticat administrația locală pe rețelele de socializare, susținând că localitatea ar arăta „ca un șantier abandonat”, cu drumuri pline de noroi și probleme legate de gestionarea deșeurilor.

Primarul Temistocle Diaconu respinge acuzațiile și spune că situația drumurilor este temporară, fiind cauzată de lucrările la rețeaua de apă.

„De-a lungul timpului, au mai fost diferite acuzatii, nefondate, la adresa mea si a Primãriei comunei Pãdureni si stiu exact cine le face. (...) Recunosc, în schimb, cã sunt probleme cu drumurile comunale si sãtesti, dar acestea au fost tãiate pentru aductiunea de apã. Proiectul este aproape de final, iar firma care executã lucrãrile este obligatã sã aducã, la forma initialã, drumurile tãiate. Deocamdatã am scos la treabã un utilaj al primãriei si, dacã va fi cazul, vom interveni dupã ce firma va finaliza lucrãrile”, a explicat edilul.

Primarul consideră însă că disputa actuală este una strict politică și susține că multe dintre acuzațiile aduse administrației locale sunt exagerate sau nefondate.

În ceea ce privește acuzațiile privind gunoaiele din comună, primarul susține că pot exista cazuri izolate și că persoanele care observă astfel de situații ar trebui să le semnaleze autorităților locale.

Potrivit administrației locale, raportul dintre cheltuieli și venituri este unul echilibrat, iar comuna reușește să își acopere cofinanțările pentru proiecte de investiții, inclusiv pentru construcția unor poduri și pentru proiecte realizate prin Grupuri de Acțiune Locală.