Bolojan cere tăieri de până la 10% din cheltuielile salariale din ministere: „E greu să te apuci să faci excepții”

Premierul Ilie Bolojan anunță că toate ministerele vor trebui să reducă anul viitor cheltuielile de personal cu până la 10%, în încercarea de a readuce deficitul bugetar la un nivel sustenabil. Șeful Guvernului spune că nu este vorba despre tăieri salariale, ci despre o gestionare mai strictă a resurselor și o reorganizare internă.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu pentru ȘtirileProTV, că pachetul de reformă în administrație prevede „o anvelopă de recomandare”, prin care ministerele sunt îndemnate ca anul viitor „să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială”.

El a precizat că măsura nu implică automat concedieri: „Unii pot să facă reduceri de personal, dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar și în multe locuri avem această situație. Alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de genul acesta, care să țină cheltuielile de salarii la un nivel rezonabil”.

Premierul a avertizat însă că statul trebuie să țină costurile sub control: „Dacă nu le ținem sub control, și din păcate, în ultimii ani au fost întotdeauna scăpate de sub control, între ceea ce îți estimezi la început de an și ceea ce atingi la final de an este o mare diferență”.

Potrivit lui Bolojan, disciplina bugetară este esențială pentru credibilitatea României și pentru reducerea dobânzilor la care statul se împrumută. Premierul afirmă că deja „am recâștigat puțină încredere”, iar dobânzile au scăzut „cu aproximativ un punct procentual față de jumătatea anului”.

„Doar economiile făcute într-un an, la datele pe care le-am obținut în ultimele luni, înseamnă aproximativ 700 de milioane de lei, ceea ce este o sumă destul de importantă doar în câteva luni”, a adăugat acesta.

„E greu să faci excepții”. Exemple de reorganizare

Premierul a fost întrebat cum răspunde poziției ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, care a transmis că nu acceptă o reducere de 10% la cheltuielile de personal. Bolojan a subliniat că toate ministerele trebuie să participe la acest efort.

„E greu să te apuci să faci excepții și toți cei care suntem într-o funcție publică, toate ministerele, într-o formă sau alta, trebuie să fie parte la acest efort”, a spus premierul.

El a dat exemplul Ministerului de Interne, unde anumite activități pot fi reorganizate, reducând nevoia de personal de pază. „La sediile Curții de Conturi nu trebuie să stea în fiecare județ cinci jandarmi. Poți să ai un jandarm dimineața și poți să ai un sistem de camere de luat vederi, așa cum este peste tot în sectorul privat, monitorizat dintr-un dispecerat. Iar acei jandarmi care se eliberează de acolo… se duc în pază, avem o siguranță mai mare și nu mai angajăm oameni”.

El a explicat și că dispeceratele ar trebui integrate: „Avem patru dispecerate cu patru rânduri de personal, care nu sunt conectate între ele. Dacă se unesc toate, se eliberează 1500-2000 de posturi care se duc în stradă, asigurând paza și făcând economii la buget”.

„Asta nu înseamnă că cuiva din minister i se taie din salarii”, a insistat premierul.

Discuții finale înainte de adoptarea pachetului de reformă

Bolojan a precizat că pachetul de reformă administrativă trebuie adoptat înainte de stabilirea bugetului: „Dacă nu este adoptat înainte de buget, practic, bugetul nu va fi stabilit într-o manieră serioasă”.

El a criticat modul în care bugetele au fost construite în anii trecuți: „Am plecat cu 7% anul acesta la început, am ajuns la jumătatea anului la 7,7 și vom ajunge la final la 8,4. Nu mai putem continua acest lucru”.

„Le mulțumesc românilor”. Bolojan promite că nu vor crește taxele anul viitor

Premierul a mai declarat că va discuta cu miniștrii despre modul în care va fi controlată „anvelopa salarială”. Scopul este menținerea cheltuielilor în limitele stabilite.

„Măsurile adoptate în luna iulie, care au fost bineînțeles nepopulare, își arată rezultatele în prezent. Ne-au crescut încasările și ne-au scăzut cheltuielile de funcționare ale statului, pentru că am tăiat niște sporuri, n-am mai făcut angajări”, a precizat premierul.

El a transmis un mesaj direct către populație: „Le mulțumesc tuturor românilor pentru că au înțeles că trecem printr-o perioadă dificilă”. Bolojan a încheiat spunând că anul viitor obiectivul este clar: „Asta trebuie făcut și anul viitor, să nu mai creștem taxe și impozite”.