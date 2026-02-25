search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Doi colegi la un liceu din Vaslui au murit de cancer la interval de câteva luni. Mesajul cutremurător al familiilor îndoliate

0
0
Publicat:

O veste cutremurătoare a îndoliat comunitatea din Vaslui, după ce doi elevi de excepție din aceeași clasă a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” (LMK) au pierdut lupta cu o boală necruțătoare. David Enache, un tânăr considerat un mic geniu al matematicii, s-a stins din viață chiar de Dragobete, la vârsta de numai 19 ani. Destinul său pare tras la indigo cu cel al colegului său de bancă și de suferință, David Vrabie, care a plecat dintre noi în ajunul Crăciunului trecut.

Doi elevi din Vaslui, răpiți de cancer FOTO: Vremea nouă
Doi elevi din Vaslui, răpiți de cancer FOTO: Vremea nouă

David Enache a fost diagnosticat cu cancer încă din primul an de liceu. Deși a suferit o intervenție chirurgicală care părea să fi rezolvat problema, boala a recidivat ulterior. Din cauza stării de sănătate, tânărul nu a putut susține examenul de Bacalaureat în sesiunea din vara anului 2025 și nu a mai apucat să își urmeze visul de a deveni student, relatează publicația locală Vremea Nouă.

În timp ce colegii săi de generație au început cursurile la facultate, David a continuat tratamentele, părinții săi apelând inclusiv la clinici din străinătate pentru soluții medicale avansate. Din păcate, organismul său a cedat chiar în ziua de Dragobete.

Mesajul sfâșietor al familiei

Anunțul decesului a fost făcut de mama tânărului, Oana Maria Enache, care a postat un mesaj prin care îi invită pe cei care l-au cunoscut pe fiul ei să îi aducă un ultim omagiu. În textul său, aceasta descrie trauma profundă prin care trece o familie la pierderea unui copil: „Sunt dureri care nu se vindecă cu trecerea timpului, ci doar se adâncesc în tăcere. Când pleacă un copil, nu pleacă doar un om, pleacă o parte din sufletul celui rămas. Rămâne o lipsă care doare în fiecare dimineață și apasă în fiecare seară. Nimic nu mai sună la fel, nimic nu are gust. Cuvintele oamenilor, oricât de bine intenționate sunt, se lovesc de o inimă închisă de durere. Nici o mângâiere nu mai ajunge până la capăt, pentru că rana nu e pe dinafară, ci înlăuntru, adâncă, acolo unde nu vede nimeni”, a scris mama tânărului.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri: „Daviduț este depus la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Vaslui și vă așteaptă să-l conduceți pe ultimul drum, vineri 27 februarie, începând cu ora 13.00”.

O coincidență dureroasă pentru clasa a XII-a A

Destinul celor doi colegi de clasă, ambii cu prenumele David, a fost marcat de aceleași încercări. David Vrabie, prieten și coleg cu David Enache încă din perioada grădiniței, a murit în ajunul Crăciunului, în decembrie 2024. La aflarea veștii despre al doilea deces, tatăl lui David Vrabie a transmis un mesaj de condoleanțe marcat de stupoare în fața acestei coincidențe tragice: „David, Dumnezeu să te odihnească în pace! Mă întreb și nu găsesc răspuns: oare de ce tu și David al nostru, doi copii frumoși și deștepți ați plecat de lângă noi? Nu mai am cuvinte, poate Dumnezeu a vrut așa. Ați fost de mici colegi și la LMK în aceeași clasa. Ce soartă crudă! Nu știu ce să mai spun… ODIHNĂ VEȘNICĂ!”, a transmis acesta.

Moartea celor doi adolescenți reprezintă o lovitură dură pentru colegii lor de la LMK, care au fost martorii suferinței acestora pe parcursul anilor de liceu.

Vaslui

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
digi24.ro
image
Pățania unui bărbat din Harghita care a comandat online mai mulți struți. Cum a rămas fără bani
stirileprotv.ro
image
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
gandul.ro
image
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu – DOCUMENT
mediafax.ro
image
Kyros Vassaras, apărat de un “greu” al arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut treaba!” Ce îi reproșează președintelui CCA. Exclusiv
fanatik.ro
image
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
A scăpat de pedeapsa cu moartea într-o țară "de lumea a treia", dar nu s-a terminat: "Mi-e rău"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
observatornews.ro
image
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
cancan.ro
image
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Anunţ de ultimă oră de la meteo! Vremea se schimbă radical, când vine primăvara cu adevărat
playtech.ro
image
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de ani. Un coleg rupe tăcerea, iar cazul arată ceva mult mai grav: „Ordinul e clasificat”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți clienții Hidroelectrica. Se schimbă tarifele
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Bill Gates recunoaște aventuri amoroase cu două rusoaice și își cere scuze angajaților pentru legăturile cu Epstein
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
3 zodii a căror viață se va schimba în bine înainte de sfârșitul lunii martie. Astrele anunță surprize neașteptate și oportunități uriașe
click.ro
image
Gabriela Cristea, schimbare radicală de look! Fosta moderatoare s-a afișat cu părul scurt. FOTO
click.ro
Margot Robbie în The Wolf Of Wall Street foto profimedia 0183328758 jpg
Mare amatoare de senzații tari, o actriță de top s-a lăsat „biciuită până la extaz”. Confesiunile ei ne fac să ne înfiorăm!
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce i-a spus Kate Middleton lui William la BAFTA 2026. Gestul lui a arătat o oarecare tensiune

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel