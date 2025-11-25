search
Cum au inscripționat rușii dronele-momeală detectate deasupra României și Moldovei. Detaliul comun pe fuselaj

0
0
Publicat:

Mai multe drone provenite din zona de conflict au fost observate în ultimele zile în spațiul aerian al României și Republicii Moldova, iar specialiștii urmăresc un detaliu comun: marcajul „ЫЫ47604”, inscripționat pe fuselaj. Analizele preliminare arată că dispozitivele nu sunt muniții reale, ci drone-momeală folosite pentru a satura radarele.

Drona găsită la Puiești. FOTO: Facebook/Vaslui TV
Drona găsită la Puiești. FOTO: Facebook/Vaslui TV

Potrivit WatchDog, drona recuperată la Florești nu era o dronă de atac, ci un dispozitiv ușor, fără încărcătură explozivă.

„A fost o dronă momeală, fără explozibil. Aparatul a zburat la aproximativ 1500 m altitudine, apoi a coborât și a pierdut controlul, comportament tipic pentru dronele ieftine fără sistem stabil de navigație”, au transmis experții, după analiza imaginilor și structurii.

Specialiștii au observat o greutate de aproximativ 10 kilograme, materiale ușoare și un design similar cu dronele din seria Gerbera. Marcajul „ЫЫ47604” coincide cu modele identificate anterior în regiune.

Astfel de dispozitive sunt folosite pentru a „satura radarele prin creșterea artificială a numărului de ținte”, explică sursa citată.

Cazuri similare în Polonia și statele baltice

Fenomenul nu este izolat. În septembrie 2025, Polonia a recuperat drone cu design identic la sute de kilometri de graniță, toate având marcaje de tipul „ЫЫ31402”. Autoritățile poloneze le-au clasificat drept drone-momeală, nu muniții reale.

Au fost publicate primele imagini cu drona căzută marți în localitatea Puiești. Un localnic a alertat autoritățile după ce a auzit un vuiet urmat de o bubuitură puternică.

„Ne-a comunicat că a auzit un sunet, apoi o lovitură puternică în spatele casei. Mergând acolo, a găsit obiectul căzut”, a declarat prefectul județului Vaslui.

Acesta a precizat că drona avea între 1,5 și 2 metri și era complet distrusă după impact. Zona a fost securizată până la sosirea echipelor specializate.

Forțele Aeriene Române au detectat marți dimineață pătrunderi ale unor drone în spațiul aerian național, ceea ce a declanșat avertizări și misiuni de interceptare. Radarul a înregistrat prezența aparatelor în județele Tulcea și Galați, iar unul dintre dispozitive a fost descoperit ulterior în Vaslui, la Puiești.

Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, aflat la Baza Mihail Kogălniceanu, a transmis că situația marchează o nouă incursiune a unei drone rusești.

„Nu este o sărbătoare. Avem o nouă provocare a Rusiei la adresa României”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, patru avioane Eurofighter pilotate de militari germani și mai multe aeronave F-16 au urmărit drona ce a pătruns în spațiul aerian românesc, însă nu au angajat focul din cauza riscului de daune colaterale.

Moșteanu a precizat că dispozitivul a fost găsit „fără încărcătură explozivă”.

