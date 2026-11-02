„Îmi pare rău că nu l-am lăsat repetent”. Un primar este dat în judecată de fostul său profesor pentru că nu i-a acordat titlul de Cetățean de Onoare

Un profesor în vârstă de 85 de ani din Vaslui a ajuns în instanță pentru a obține titlul de Cetățean de Onoare al municipiului. Dumitru Marin a cerut Tribunalului Vaslui anularea procedurii de acordare a distincției pentru cinci persoane, suspendarea din funcție a primarului municipiului, Lucian Braniște, și obligarea Consiliului Local să îi acorde titlul.

Primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, și prof. Dumitru Marin. Foto: colaj Adevărul

Demersul a fost făcut printr-o ordonanță președințială, însă cauza nu a fost analizată pe fond. Instanța a dispus suspendarea procedurii din cauza unor nereguli privind modul în care a fost formulată cererea. Mai exact, acțiunea a fost introdusă în numele societății SC Cvintet Te-Ra, deși solicitările vizau drepturile și funcția unor persoane fizice.

În timpul ședinței de judecată, Dumitru Marin și-a prezentat realizările profesionale și s-a arătat nemulțumit de faptul că magistratul nu i-ar fi consultat CV-ul, aflat într-un plic sigilat. Judecătorul i-a răspuns însă că a citit documentul și l-a sigilat ulterior la loc.

Profesorul a rememorat și perioada în care primarul Lucian Braniște i-a fost elev, afirmând că regretă că nu l-a lăsat repetent, pentru că poate astfel ar fi învățat ceva. „Îmi pare rău că nu l-am lăsat repetent”, a spus el. Totodată, acesta a cerut în fața instanței „pedepsirea conform legii” a edilului, pe care îl acuză că se consideră mai presus de lege. În timpul audierii, profesorul a fost agitat și a ridicat tonul, însă judecătorul i-a permis să își susțină în continuare punctul de vedere. În documentele depuse la dosar, Marin afirmă că titlul de Cetățean de Onoare reprezintă un drept, nu o favoare acordată de primar, notează publicația locală Vremea Nouă.

Profesorul Dumitru Marin a ajuns și în ședința Consiliului Local

După înfățișarea de la Tribunal, Dumitru Marin a participat și la ședința Consiliului Local Vaslui, unde le-a vorbit aleșilor despre ceea ce consideră a fi nereguli administrative în reprezentarea instituției în proces.

Intervenția sa a fost urmată de un schimb de replici cu Luminița Vârlan, consilier local, care i-a cerut să adopte un ton mai moderat. Aceasta a precizat că dosarul candidaturii profesorului pentru titlul de Cetățean de Onoare a fost analizat în Comisia de Cultură și Învățământ, unde s-a constatat că lipsesc anumite documente.

„Domnule profesor, vã rog, la vârsta dumneavoastrã cred cã vã faceti un pic de rusine. (…) Mã faceti sã îmi fie rusine cã mi-ati fost profesor. În legãturã cu dosarul candidaturii dumneavoastrã la titlul de Cetãtean de Onoare, ieri s-a întrunit Comisia de Culturã si Învãtãmânt în care s-au analizat restul dosarelor, printre care si al dumneavoastrã. S-a constatat cã sunt documente lipsã. În momentul în care dosarul va fi complet, va intra în analizã si va primi un aviz pentru a veni în plen”, i-a transmis consiliera.

Ce solicită Dumitru Marin în instanță

Pe lângă acordarea titlului, profesorul cere anularea hotărârilor Comisiei de Cultură și ale Consiliului Local, suspendarea primarului Lucian Braniște și audierea acestuia în instanță. De asemenea, solicită ca mai mulți reprezentanți ai administrației locale să fie chemați pentru explicații și a indicat trei persoane pe care dorește să le audieze ca martori.

În argumentația sa, Dumitru Marin susține că activitatea sa culturală și jurnalistică, inclusiv revista „Meridianul Cultural Românesc”, care ar avea 1.311 colaboratori din 33 de țări, justifică acordarea distincției.

Profesorul invocă și vârsta înaintată, afirmând că își dorește să primească titlul în timpul vieții. El îl acuză pe primarul municipiului de blocarea demersului și de lipsă de dialog cu publicațiile pe care le reprezintă.

Mii de emisiuni și interviuri politice la televiziuni locale

Dumitru V. Marin este considerat principala sursă de inspirație pentru personajul Virgil Jderescu, patronul unui post de televiziune local, din filmul de debut al regizorului Corneliu Porumboiu, „A fost sau n-a fost?”, comedie satirică distinsă cu trofeul Caméra d'Or la Festivalul de Film de la Cannes, în 2006.

De-a lungul carierei, acesta a realizat mii de emisiuni și interviuri politice la televiziuni locale. Pentru activitatea sa în domeniul presei și culturii din România, a fost recompensat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România cu Ordinul Ziariștilor, clasa I, precum și cu alte distincții oficiale.