Opulență în austeritate: Primăria Vaslui acoperă costul unei catapetesme de 185.000 de lei pentru o biserică

Primăria municipiul Vaslui este solicitată să achiziționeze o catapeteasmă de peste 180.000 de lei. Cererea a fost făcută luna trecută, iar primarul Lucian Braniște a inițiat imediat un proiect de hotărâre ce va fi votat în ședința Consiliului Local din această săptămână.

Potrivit publicației Vremea Nouă, solicitarea a fost făcută de preotul paroh Marius Oatu, din suburbia Viișoara. Acesta cere instituției conduse de Lucian Braniște un ajutor financiar de 185.889 lei (aproximativ 36.000 de euro) pentru achiziționarea unei catapetesme.

„Parohia Viisoara din municipiul Vaslui se află în plin proces de înfrumusețare și dotare a bisericii cu hramul «Nașterea Sf. Ioan Botezătorul» în vederea desfășurării slujbelor și a activităților religioase în condiții corespunzătoare.

În acest sens, dorim să realizăm o catapeteasmă din lemn sculptat, element esențial al cultului ortodox, care va contribui atât la valoarea artistică și patrimonială a lăcașului de cult, cât și la viața spirituală a comunității noastre. Având în vedere importanța proiectului și resursele financiare limitate ale parohiei, vă adresăm rugămintea de a acorda un sprijin financiar din partea Primăriei Municipiului Vaslui, în conformitate cu prevederile legale privind sprijinul unităților de cult.

Vă asigurăm de întreaga noastră prețuire și de rugăciunile noastre pentru bunul mers al activității administrației publice locale”, se arată în solicitarea înaintată de către preotul Oatu.

În document nu a fost precizată nicio sumă, Primăria Vaslui luând hotărârea să acopere întreg costul achiziției catapetesmei.