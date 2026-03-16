De ce boicotarea simulărilor are mari șanse să eșueze. „Procedăm așa de doi ani pentru a-i încuraja pe oameni să participe”

Sindicatele din Educație au transmis că 73.000 membri din toată țara sunt pentru boicotarea simulărilor examenelor naționale și că se fac presiuni ca profesorii să participe la testele de antrenament ale elevilor din anii terminali. „N-am forțat pe nimeni”, susține un oficial al IȘJ, explicând cum s-a reușit creșterea interesului profesorilor pentru simulări.

Vor fi sau nu boicotate simulările examenelor naționale, așa cum au anunțat sindicatele din Educație, care au transmis că 73.000 membri de sindicat s-au declarat pentru boicot, iar 40.000 pentru grevă în timpul simulărilor? Momentul adevărului va fi luni, 16 martie 2026, când se desfășoară prima probă a simulării examenului de Evaluare Națională.

Conform informațiilor postate public de către reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”, în 127 de unități de învățământ activitățile de simulare vor fi boicotate, federația cerându-le colegilor să fie solidari cu cei care au decis neparticiparea. În același timp, dinspre Ministerul Educației vin asigurări că simulările vor avea loc și că se vor desfășura în condiții optime.

În județul Olt, de exemplu, cel mai probabil simularea probelor Evaluării Naționale se va derula fără probleme. Sunt organizate 24 de centre de examen, iar simulările vor avea loc strict în condiții de examen, acest lucru presupunând inclusiv deplasarea elevilor de clasa a VIII-a din școlile care nu sunt centru de examen în unitățile de învățământ la care sunt arondate. În săli elevii vor fi supravegheați de profesori asistenți, iar lucrărilor le vor fi scanate și trimise către profesori evaluatori, așa cum se va întâmpla și la examenul propriu-zis.

Inspectorul școlar general-adjunct al IȘJ Olt, Mihaela Pirnă, care este și președintele Comisiei Județene a examenului de Evaluare Națională, a precizat pentru „Adevărul” că simularea se va desfășura pe criterii de examen, pentru că în joc este nu doar evaluarea pregătirii elevilor, ci și a capacității administrative.

„Această simulare are un dublu scop: 1- de a-i pregăti pe copii pentru examen și de a-i obișnui cu condițiile examenului și 2 – de a testa capacitatea instituțională și de a pregăti resursa umană pentru examenul propriu-zis. Comisiile care sunt la simulare sunt și cele care vor fi la Evaluarea Națională. Pe acest principiu se merge de doi ani”, a declarat Pirnă.

S-a ajuns la decizia de a se păstra componența comisiilor de la simulări și pentru examene din motivul simplu că simularea este un exercițiu și că este normal ca experiența acumulată astfel să fie valorificată.

Pe de altă parte, s-a pornit și de la realitatea că pentru simulări - care reprezintă, așa cum spun profesorii, „voluntariat”, adică pentru activitățile desfășurate nu există plată suplimentară - nu existat aproape niciodată foarte mare interes.

„Problema cu cei care se înscriu la simulări să știți că noi am avut-o și anul trecut și acum doi ani. Adică, sunt foarte mulți cei care nu vor să participe la simulări, pentru că e voluntar, și doresc să participe în vară. De doi ani practicăm această modalitate, nu este o măsură luată în acest an, pentru că simularea este un exercițiu, scanarea și încărcarea lucrărilor lucrărilor nu sunt treburi ușoare, și este nevoie de exercițiu. Și atunci cei care participă la simulare este normal ca ei să fie cei care participă în vară. În vară suplimentăm doar dacă avem situații în care se retrag anumiți oameni sau nu e personal suficient în anumite centre. (...) De doi ani procedăm în acest fel, pentru a-i încuraja pe oameni să participe și la simulări. Este normal ca acel voluntar care își rupe din timpul lui să participe la aceste activități să fie cuprins și atunci când activitățile urmează să fie remunerate”, a precizat inspectorul școlar general-adjunct al IȘJ Olt.

În centrele în care a fost mai dificil să se realizeze comisiile s-a apelat la personal din școlile arondate și astfel problema ar fi fost rezolvată.

„Nu avem probleme, se va desfășura simularea”, a întărit prof. Pirnă.

Mai puține centre de examen

În acest an, în județul Olt au fost organizate 24 de centre de examen pentru Evaluarea Națională, care vor funcționa atât pentru simulare, cât și pentru examenul propriu-zis, mai puține decât anul trecut (când au funcționat 30).

Decizia de a se micșora numărul de centre, a precizat prof. Pirnă, ar fi avut la bază rațiuni de organizare eficientă a activității.

„Am avut o ședință cu directorii unităților de învățământ din tot județul care școlarizează clasa a VIII-a, am venit cu o propunere de centre. Inițial au fost 26, au fost două centre care ne-au anunțat că intră în reabilitare și nu pot fi centre și atunci am realocat școlile către alte centre, rămânând 24. În general sunt în școlile mari, în licee, care au infrastructura necesară. Această organizare pe care noi am stabilit-o - să facem mai puține centre - a avut un singur scop: obiectivitatea în desfășurarea examenului”, a spus Pirnă.

Monitorizarea unui număr mare de centre presupune și o resursă umană pe măsură. Cu un număr mai mic, se pot rezolva mult mai repede problemele legate de preluarea subiectelor sau alte probleme care pot să apară pe parcursul simulării și ulterior al Evaluării Naționale, a adăugat inspectorul școlar general-adjunct.

Cu trei ani în urmă s-a decis arondarea, într-o ședință publică, la acel moment directorii școlilor mici, care nu sunt centru de examen, fiind consultați cu privire la centrele în care preferă să își conducă elevii, iar de atunci s-a mers pe aceeași structură, a precizat Pirnă, numărul între timp scăzând fie în urma comasării școlilor, fie ca urmare a faptului că anumite școli desemnate inițial centru de examen au intrat sau vor intra în vară în programe de reabilitare. „Nu i-a arondat nimeni cu forța”, a mai punctat prof. Mihaela Pirnă.

„Algoritmul a fost – fiecare școală să aibă minimum alte două școli arondate, nicio școală să nu fie centru doar pentru proprii elevi”, a mai spus prof. Pirnă.

„Nu am obligat pe nimeni să participe la simulare”

Pentru că în ultimele zile s-a discutat mult, la nivel național, și despre faptul că directorii școlilor și reprezentanții inspectoratelor școlare ar fi făcut presiuni pentru participarea profesorilor la simulări, am abordat și această temă.

„Nu am obligat pe nimeni să participe la simulare, nu am făcut presiuni asupra nimănui. A fost o ședință cu directorii de unități în care am stabilit centrele, după care a urmat o comunicare prin diverse instrumente în care i-am întrebat pe fiecare în parte ce nevoi au, cu ce probleme se confruntă, unde au suficienți supraveghetori, unde nu au, aproape zilnic am transmis informări. Oamenii ne-au anunțat, acolo unde nu au fost suficienți am intervenit de la centrele care puteau să asigure mai mulți. Nu s-a făcut presiune sub nicio formă asupra oamenilor să participe la simulare”, a mai spus prof. Pirnă.

Deși existau temeri că se vor găsi mai greu profesori evaluatori pentru a corecta lucrările elevilor, pentru că în această perioadă se desfășoară și olimpiadele școlare, nici acest lucru nu s-a întâmplat, a mai spus oficialul IȘJ Olt. Profesorii evaluatori au avut posibilitatea să-și anunțe direct interesul pentru a participa la evaluare, nu prin intermediul directorului unității școlare, inspectorii de specialitate alegând varianta unui formular transmis colegilor, iar fiecare profesor s-a înscris.

Simularea examenelor naționale începe săptămâna viitoare și e va desfășra după următorul calendar:

- 16 - 18 martie 2026 - probele scrise pentru simulare EN VIII;

- 23 - 26 martie 2026 - probele scrise pentru simularea examenului de Bacalaureat.