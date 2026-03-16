Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
De ce boicotarea simulărilor are mari șanse să eșueze. „Procedăm așa de doi ani pentru a-i încuraja pe oameni să participe”

Sindicatele din Educație au transmis că 73.000 membri din toată țara sunt pentru boicotarea simulărilor examenelor naționale și că se fac presiuni ca profesorii să participe la testele de antrenament ale elevilor din anii terminali. „N-am forțat pe nimeni”, susține un oficial al IȘJ, explicând cum s-a reușit creșterea interesului profesorilor pentru simulări.

Luni începe simularea Evaluării Naționale FOTO: Inquam Photos/George Călin
Vor fi sau nu boicotate simulările examenelor naționale, așa cum au anunțat sindicatele din Educație, care au transmis că 73.000 membri de sindicat s-au declarat pentru boicot, iar 40.000 pentru grevă în timpul simulărilor? Momentul adevărului va fi luni, 16 martie 2026, când se desfășoară prima probă a simulării examenului de Evaluare Națională.

Conform informațiilor postate public de către reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”, în 127 de unități de învățământ activitățile de simulare vor fi boicotate, federația cerându-le colegilor să fie solidari cu cei care au decis neparticiparea. În același timp, dinspre Ministerul Educației vin asigurări că simulările vor avea loc și că se vor desfășura în condiții optime.

„Comisiile care sunt la simulare sunt și cele care vor fi la Evaluarea Națională”

În județul Olt, de exemplu, cel mai probabil simularea probelor Evaluării Naționale se va derula fără probleme. Sunt organizate 24 de centre de examen, iar simulările vor avea loc strict în condiții de examen, acest lucru presupunând inclusiv deplasarea elevilor de clasa a VIII-a din școlile care nu sunt centru de examen în unitățile de învățământ la care sunt arondate. În săli elevii vor fi supravegheați de profesori asistenți, iar lucrărilor le vor fi scanate și trimise către profesori evaluatori, așa cum se va întâmpla și la examenul propriu-zis.

Inspectorul școlar general-adjunct al IȘJ Olt, Mihaela Pirnă, care este și președintele Comisiei Județene a examenului de Evaluare Națională, a precizat pentru „Adevărul” că simularea se va desfășura pe criterii de examen, pentru că în joc este nu doar evaluarea pregătirii elevilor, ci și a capacității administrative.

„Această simulare are un dublu scop: 1- de a-i pregăti pe copii pentru examen și de a-i obișnui cu condițiile examenului și 2 – de a testa capacitatea instituțională și de a pregăti resursa umană pentru examenul propriu-zis. Comisiile care sunt la simulare sunt și cele care vor fi la Evaluarea Națională. Pe acest principiu se merge de doi ani”, a declarat Pirnă.

S-a ajuns la decizia de a se păstra componența comisiilor de la simulări și pentru examene din motivul simplu că simularea este un exercițiu și că este normal ca experiența acumulată astfel să fie valorificată.

Pe de altă parte, s-a pornit și de la realitatea că pentru simulări - care reprezintă, așa cum spun profesorii, „voluntariat”, adică pentru activitățile desfășurate nu există plată suplimentară - nu existat aproape niciodată foarte mare interes.

Problema cu cei care se înscriu la simulări să știți că noi am avut-o și anul trecut și acum doi ani. Adică, sunt foarte mulți cei care nu vor să participe la simulări, pentru că e voluntar, și doresc să participe în vară. De doi ani practicăm această modalitate, nu este o măsură luată în acest an, pentru că simularea este un exercițiu, scanarea și încărcarea lucrărilor lucrărilor nu sunt treburi ușoare, și este nevoie de exercițiu. Și atunci cei care participă la simulare este normal ca ei să fie cei care participă în vară. În vară suplimentăm doar dacă avem situații în care se retrag anumiți oameni sau nu e personal suficient în anumite centre. (...) De doi ani procedăm în acest fel, pentru a-i încuraja pe oameni să participe și la simulări. Este normal ca acel voluntar care își rupe din timpul lui să participe la aceste activități să fie cuprins și atunci când activitățile urmează să fie remunerate”, a precizat inspectorul școlar general-adjunct al IȘJ Olt.

Tensiuni în Educație: aproximativ 40.000 de profesori de pregătesc de grevă înaintea simulărilor examenelor naționale

În centrele în care a fost mai dificil să se realizeze comisiile s-a apelat la personal din școlile arondate și astfel problema ar fi fost rezolvată.

Nu avem probleme, se va desfășura simularea”, a întărit prof. Pirnă.

Mai puține centre de examen

În acest an, în județul Olt au fost organizate 24 de centre de examen pentru Evaluarea Națională, care vor funcționa atât pentru simulare, cât și pentru examenul propriu-zis, mai puține decât anul trecut (când au funcționat 30).

Decizia de a se micșora numărul de centre, a precizat prof. Pirnă, ar fi avut la bază rațiuni de organizare eficientă a activității.

Am avut o ședință cu directorii unităților de învățământ din tot județul care școlarizează clasa a VIII-a, am venit cu o propunere de centre. Inițial au fost 26, au fost două centre care ne-au anunțat că intră în reabilitare și nu pot fi centre și atunci am realocat școlile către alte centre, rămânând 24. În general sunt în școlile mari, în licee, care au infrastructura necesară. Această organizare pe care noi am stabilit-o - să facem mai puține centre - a avut un singur scop: obiectivitatea în desfășurarea examenului”, a spus Pirnă.

Monitorizarea unui număr mare de centre presupune și o resursă umană pe măsură. Cu un număr mai mic, se pot rezolva mult mai repede problemele legate de preluarea subiectelor sau alte probleme care pot să apară pe parcursul simulării și ulterior al Evaluării Naționale, a adăugat inspectorul școlar general-adjunct.

Cu trei ani în urmă s-a decis arondarea, într-o ședință publică, la acel moment directorii școlilor mici, care nu sunt centru de examen, fiind consultați cu privire la centrele în care preferă să își conducă elevii, iar de atunci s-a mers pe aceeași structură, a precizat Pirnă, numărul între timp scăzând fie în urma comasării școlilor, fie ca urmare a faptului că anumite școli desemnate inițial centru de examen au intrat sau vor intra în vară în programe de reabilitare. „Nu i-a arondat nimeni cu forța”, a mai punctat prof. Mihaela Pirnă.

„Algoritmul a fost – fiecare școală să aibă minimum alte două școli arondate, nicio școală să nu fie centru doar pentru proprii elevi”, a mai spus prof. Pirnă.

„Nu am obligat pe nimeni să participe la simulare”

Pentru că în ultimele zile s-a discutat mult, la nivel național, și despre faptul că directorii școlilor și reprezentanții inspectoratelor școlare ar fi făcut presiuni pentru participarea profesorilor la simulări, am abordat și această temă.

Învățarea care trece examenul sau învățarea care rămâne?

Nu am obligat pe nimeni să participe la simulare, nu am făcut presiuni asupra nimănui. A fost o ședință cu directorii de unități în care am stabilit centrele, după care a urmat o comunicare prin diverse instrumente în care i-am întrebat pe fiecare în parte ce nevoi au, cu ce probleme se confruntă, unde au suficienți supraveghetori, unde nu au, aproape zilnic am transmis informări. Oamenii ne-au anunțat, acolo unde nu au fost suficienți am intervenit de la centrele care puteau să asigure mai mulți. Nu s-a făcut presiune sub nicio formă asupra oamenilor să participe la simulare”, a mai spus prof. Pirnă.

Deși existau temeri că se vor găsi mai greu profesori evaluatori pentru a corecta lucrările elevilor, pentru că în această perioadă se desfășoară și olimpiadele școlare, nici acest lucru nu s-a întâmplat, a mai spus oficialul IȘJ Olt. Profesorii evaluatori au avut posibilitatea să-și anunțe direct interesul pentru a participa la evaluare, nu prin intermediul directorului unității școlare, inspectorii de specialitate alegând varianta unui formular transmis colegilor, iar fiecare profesor s-a înscris.

Simularea examenelor naționale începe săptămâna viitoare și e va desfășra după următorul calendar: 

- 16 - 18 martie 2026  - probele scrise pentru simulare EN VIII;

- 23 - 26 martie 2026 - probele scrise pentru simularea examenului de Bacalaureat. 

Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
digi24.ro
image
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
stirileprotv.ro
image
Consiliul Politic Național al PSD decide azi strategia pentru votarea bugetului. Ce îi nemulțumește pe social democrați
gandul.ro
image
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
mediafax.ro
image
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care și-a uimit fanii
fanatik.ro
image
„Visul chinezesc” se destramă pentru Generația Z: tinerii își pierd încrederea în joburi, locuințe și viitor. Ce este fenomenul „viața de șobolan”
libertatea.ro
image
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
digisport.ro
image
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, după sosirea primelor aeronave SUA în România: 'Marea întrebarea este'
stiripesurse.ro
image
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
antena3.ro
image
Mielul de Paște devine raritate pe masa românilor: Un kilogram poate ajunge şi 55 lei
observatornews.ro
image
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
cancan.ro
image
PSD, ultimatul pentru Bolojan: Creșteți pensiile cu 1.000 lei pentru 3.000.000 pensionari. Cade Guvernul?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Parbrize sau parbrizuri, care este varianta de plural corectă? Greșeala pe care mulți români o fac fără să știe
playtech.ro
image
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu, imagine de senzație. Blondina a încins imaginația bărbaților
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu a păstrat tradiția, după Inter - Atalanta: "Și-a luat la revedere de la jucători"
digisport.ro
image
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Pensii 2026. Se dau 1000 de lei în plus pentru o categorie de pensionari, după adoptarea bugetului
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mugurel Vrabete a fost incinerat. Cine a ales ca basistul trupei Holograf să nu fie îngropat și de ce
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Horoscop 16 martie. Gemenii trebuie să cântărească atent unele decizii, Vărsătorii încep săptămâna cu stângul
click.ro
image
Ce vis și-a împlinit Anca Serea?! „Sunt mamă cu normă întreagă”
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Oscarurile de duminică, în pericol? Organizatorii se tem de răzbunarea iranienilor. Ce măsuri iau?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?