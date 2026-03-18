Miercuri, 18 Martie 2026
Sindicatele din învățământ fac apel către profesori să protesteze și la simulările de Bacalaureat: „Drepturile noastre nu se negociază în genunchi”

Publicat:

Federațiile sindicale din învățământ transmit că protestele declanșate în perioada simulărilor pentru Evaluarea Națională vor continua și săptămâna viitoare, când sunt programate simulările pentru examenul de Bacalaureat. Într-un comunicat comun, liderii FSLI și FSE „Spiru Haret” afirmă că acțiunile de protest sunt o consecință directă a lipsei de reacție din partea Guvernului.

Sindicatele, hotărâte să continue protestele. FOTO Facebook FSE Spiru Haret
Sindicatele, hotărâte să continue protestele. FOTO Facebook FSE Spiru Haret

„Motivul principal pentru care am recurs la protestul de a nu participa la aceste simulări este clar pentru noi toți: Guvernul continuă să ne ignore revendicările”, se arată în documentul semnat de Colegiul liderilor FSLI și Colegiul liderilor FSE „Spiru Haret”.

Sindicatele spun că nu mai pot accepta ca „educația să funcționeze doar pe baza sacrificiului și a muncii neplătite sau subevaluate a cadrelor didactice”.

Acuzații privind presiuni în școli

Reprezentanții profesorilor afirmă că în unele unități de învățământ au existat încercări de a contracara protestul prin măsuri administrative improvizate:

„Am asistat la manevre disperate din partea unor persoane aflate vremelnic în funcții de conducere, care au schimbat peste noapte centrele de examen sau au improvizat comisii”, susțin sindicatele, care consideră că aceste acțiuni „nu au fost luate în interesul elevilor, ci exclusiv din dorința de a masca în fața opiniei publice amploarea reală a protestului”.

Federațiile transmit mulțumiri membrilor de sindicat care au susținut protestul.

„Semnătura fiecăruia dintre voi a fost un act de responsabilitate față de profesia noastră”, se arată în comunicat. O apreciere specială este adresată profesorilor din școlile unde simulările nu s-au desfășurat deloc: „Atunci când o cancelarie este unită, nicio presiune nu poate sparge solidaritatea”.

Apel pentru continuarea protestului la simulările de Bacalaureat

Sindicatele fac apel la cadrele didactice să rămână mobilizate și în perioada următoare.

„Dragi colegi, lupta noastră nu trebuie să se oprească aici! Săptămâna viitoare urmează simulările pentru Examenul de bacalaureat, un nou test al hotărârii noastre. Facem un apel la toți colegii profesori, membri de sindicat, care ar  trebui să fie implicați în aceste simulări: rămâneți uniți și fermi pe poziții! Nu cedați în fața intimidărilor! Nu vă lăsați dezbinați! Drepturile noastre nu se negociază în genunchi, ci se câștigă prin luptă și  solidaritate. Fiți alături unii de ceilalți, comunicați orice formă de abuz către liderii de sindicat și amintiți-vă că forța stă în unitate ”, se mai arată în mesaj.

Mesaje către elevi și părinți

Sindicatele subliniază că protestul nu este îndreptat împotriva elevilor.

„Dragi elevi, protestul nostru nu este împotriva voastră, ci împotriva măsurilor care distrug școala românească. Clasele supraaglomerate, lipsa investițiilor și tăierile de fonduri vă afectează direct șansele la o educație de calitate. Facem acest pas extrem astăzi, pentru a vă putea oferi mâine școala pe care o meritați”

Părinților li se transmite că nemulțumirile trebuie direcționate către autorități, nu către profesori.

„Luptăm pentru finanțarea corectă a școlii românești”, precizează federațiile, adăugând că „atât timp cât profesorii sunt umiliți de guvernanți, alături de noi vor avea de suferit și elevii”.

