Încep simulările naționale. Elevii susțin probele în condiții de examen, evaluarea se face digitalizat

Simularea examenului de Evaluare Națională începe luni, 16 martie 2026, cu proba la limba și literatura română. Probele se desfășoară în condiții de examen, iar evaluarea lucrărilor va fi realizată folosindu-se platforma digitală. Profesorii au anunțat, la rândul lor, proteste.

Luni, 16 martie 2026, se desfășoară prima probă a simulării Evaluării Naționale, cea la Limba și literatura română, în condițiile în care sindicatele din învățământ au anunțat că cei mai mulți profesori-membri de sindicat s-au pronunțat pentru boicotarea acestei activități. În ciuda anunțului celor două federații din învățământul preuniversitar, Ministerul Educației a anunțat că probele simulărilor se susțin, din datele centralizate la sfârșitul săptămânii trecute fiind mai puțin de 130 de unități școlare-centre de examen în care activitatea să nu poată fi desfășurată pentru că profesorii au refuzat participarea. Sindicatele le-au cerut, la rândul lor, membrilor solidaritate cu profesorii din cele 127 de unități de învățământ în care nu se vor susține simulările.

La nivelul întregii țări sunt organizate peste 4.500 de centre, elevii care vor absolvi clasa a VIII-a prezentându-se pentru simulare în centrele de examen, așa cum vor proceda și la examenul propriu-zis din vară, simularea fiind o ocazie de a testa gradul de pregătire atât pentru elevi, cât și pentru aparatul administrativ.

Cum se desfășoară simularea Evaluării Naționale 2026

Proba scrisă la Limba și literatura română va începe la ora 9.00, accesul elevilor arondați centrelor de examen fiind permis până la 8.30.

Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen. Conform regulamentului, candidaților li se interzice să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ - centru de examen în acest scop. Nu este permis nici accesul cu penare și alte asemenea obiecte, manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor.

Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

În cazul în care candidații sunt surprinși că au încălcat aceste interdicții vor fi eliminați de al proba respectivă, indiferent dacă materialele au fost sau nu folosite.

În sălile de examen, înainte de începerea probelor, asistenții le vor prezenta candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și le vor solicita să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

Candidații pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei.

La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

La finalul probei elevii predau lucrarea, urmând ca aceasta să fie scanată și transmisă către platforma digitală de evaluare.

Programa pentru simulare

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit anterior programa pentru simularea examenului de Evaluare Națională, aceasta fiind disponibilă și pe site-ul oficial.

Subiectele de la simulare evaluează competențele corespunzătoare claselor a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, fiind exceptate câteva noțiuni din clasa a VIII-a pe care elevii încă nu le-au studiat.

Săptămâna viitoare, în perioada 23 - 26 martie 2026, elevii de clasa a XII-a vor trece la rândul lor prin probele scrise ale simulării examenului de Bacalaureat.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2025 - 2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Programele valabile pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2025 - 2026 au fost de asemenea postate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Calendarul simulării Evaluuării Naționale

Simularea Evaluării Naționale va continua marți, 17 martie 2026, cu proba scrisă la Matematică, pentru ca miercuri elevii să susțină proba la Limba și literatura maternă.

16 martie 2026 Limba și literatura română –- probă scrisă

17 martie 2026 Matematică - probă scrisă

18 martie 2026 Limba și literatura maternă - probă scrisă

30 martie 2026 Comunicarea rezultatelor

Când are loc examenul

Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura, în anul școlar 2025-2026, după următorul calendar:

8-12 iunie 2026 Înscrierea la evaluarea națională

12 iunie 2026 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 Limba și literatura română - probă scrisă

24 iunie 2026 Matematică - probă scrisă

26 iunie 2026 Limba și literatura maternă - probă scrisă

1 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

2-3 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor