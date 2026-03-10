Tensiuni în educație: aproximativ 40.000 de profesori de pregătesc de grevă înaintea simulărilor examenelor naționale

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au anunțat marți rezultatele referendumului organizat în rândul cadrelor didactice privind participarea la simulările examenelor naționale, programate să înceapă săptămâna viitoare.

Potrivit sindicatelor, peste 73.000 de angajați din educație, reprezentând mai mult de 50% dintre profesorii sindicalizați, au semnat pentru neparticiparea la aceste simulări. Dintre aceștia, aproximativ 28%, adică în jur de 40.000 de persoane, au optat direct pentru declanșarea unei greve.

„Rezultatele arată un nivel uriaș de nemulțumire în rândul angajaților din învățământ”, au transmis cele două federații.

Sindicaliștii susțin că inspectoratele școlare și directorii unor unități de învățământ ar recurge la „practici abuzive” pentru a forța organizarea simulărilor. Printre acuzațiile formulate se numără majorarea nejustificată a numărului de elevi din sălile de examen și reducerea numărului de membri din comisiile de supraveghere.

Potrivit reprezentanților sindicali, aceste măsuri ar încălca procedurile și ar transforma simulările într-un proces „pur formal și irelevant”, mai ales în condițiile în care, spun ei, interesul elevilor pentru aceste testări este „extrem de scăzut”.

Luni, cele două federații sindicale au denunțat „presiuni și intimidări nemaiîntâlnite” din partea conducerilor unor unități de învățământ.

„A boicota aceste simulări este un act minim de demnitate, o formă de protest care nu ne afectează financiar, dar care trimite un semnal puternic”, au transmis sindicaliștii.

Reprezentanții Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” avertizează că neparticiparea la simulări ar putea fi doar primul pas înaintea unui protest de amploare programat la finalul anului școlar, în perioada în care vor avea loc examenele naționale propriu-zise.

Situația rămâne incertă în unitățile de învățământ unde nu toți angajații sunt membri de sindicat. Până în acest moment, Ministerul Educației nu a anunțat măsuri concrete în legătură cu această situație.