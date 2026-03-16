Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Revoltă în cancelarii: Covasna, județul cu cel mai mare număr de profesori care au spus „NU” simulărilor

Deși în toată țara, conform sindicatelor, 73.000 membri s-au declarat pentru boicotarea simulării examenelor naționale, activitatea a fost împiedicată în destul de puține centre la nivel național, raportat la total. Județul Covasna este liderul neparticipării.

În 11 centre din Covasna nu s-a susținut simularea FOTO: Inquam Photos/George Călin

În județul Covasna au fost organizate 52 de centre pentru susținerea examenului de Evaluare Națională. În toate, luni, 16 martie 2026, elevii de clasa a VIII-a ar fi trebuit să susțină proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul simulării examenului. Profesorii membri în sindicatul județean afiliat la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) au decis în număr mare neparticiparea și și-au și respectat opțiunea, astfel că în 11 centre activitatea nu s-a putut organiza simularea pentru examenele naționale. Este, cel mai probabil, județul cu cele mai multe centre „boicotate”.

Liderul județean Gabor Nagy a precizat pentru „Adevărul” că printre centrele în care, având în vedere refuzul profesorilor, nu s-a putut organiza proba, sunt trei unități mari din municipiul Sfântul Gheorghe.

Din municipiul Sfântul Gheorghe, reședință de județ, avem trei licee, cele mai mari și cele mai semnificative licee - Liceul Miko (n. red. - Colegiul Național „Székely Mikó” Sfântu Gheorghe), Liceul Mikes (n. red. - Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” Sfântu Gheorghe), Liceul Reformat -, unde nu se organizează Evaluarea”, a spus Gabor Nagy.

Liderul de sindicat spune că este în fapt nu un boicot, ci refuzul de a mai participa „la o activitate neremunerată, care nu intră în fișa postului”. „Se țin orele conform orarului școlii”, a adăugat liderul, precizând de asemenea că asupra profesorilor nu s-au făcut niciun fel de presiuni pentru a participa la activitățile de simulare.

În zilele următoare se vor centraliza datele și în ceea ce privește participarea colegilor din Covasna la simularea probelor examenului național de Bacalaureat, a mai precizat Nagy.

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Covasna, în acest județ ar fi trebuit să susțină probele simulării Evaluării Naționale 1.737 elevi (1.181 susținând trei probe, pentru că vor da examen și la Limba maternă). Din cauza boicotării acestei activități, pentru proba la Limba și literatura română au fost așteptați în centrele participante 1.250 elevi.

Școlii fără simulare și la Iași, București, Gorj, Cluj

La nivelul întregii țări, simularea a fost organizată în 4.545 de unități de învățământ (97.8% din totalul unităților de învățământ cu nivel gimnazial), fiind boicotată în doar 104 unități școlare. Printre județele cu școli  în care nu s-a organizat simularea au mai fost: Gorj, Cluj, Iași. De asemenea, în mai multe școli din București profesorii au refuzat să participe la simulare.

La prima probă a simulării Evaluării Naționale au fost prezenți în toată țara peste 145.200 de elevi, din unitățile în care s-a susținut proba lipsind 11.800. Alți peste 5.200 elevi nu au putut susține proba la Limba și literatura română pentru că nu s-a putut organiza simularea.

Inspectori școlari din Gorj, cooptați la centrul de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”

O situație deosebită s-a întâlnit și la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din municipiul Târgu-Jiu, unde inspectorii școlari au fost cooptați de echipa managerială pentru a se asigura resursa umană necesară desfășurării simulării.

Inspectorul școlar general al IȘJ Gorj, Marian Staicu, a declarat pentru „Adevărul” că la activitatea de simulare au participat, într-adevăr, în respectivul centru și inspectori, dar că aceștia sunt profesori ai școlii.

Eu de la acest liceu am detașați cinci inspectori. Au 10 ore la școală. Și m-a întrebat doamna director dacă inspectorii pot să participe. I-am spus că da, sunt titulari ai școlii, sunt profesori acolo. Nu s-au dus acolo inspectori școlari care sunt titulari în alte școli. S-au dus oamenii lor din școală Și nici ei n-au fost toți. Cred că au fost trei, care probabil aveau ore la școală și i-a oprit la școală”, a spus șeful IȘJ Gorj.

În Gorj a fost o singură unitate de învățământ în care nu s-a organizat simularea, la Bumbești Jiu (unitatea are înmatriculați 63 de elevi de clasa a VIII-a), din 86 de școli. IȘJ Gorj a organizat 73 centre de examen, în care au fost așteptați peste 2.500 de elevi.

Șeful IȘJ Gorj a mai precizat că, cel mai probabil, după ce și elevii de clasa a XII-a vor susține simularea, elevii din școala în care nu s-a organizat simularea Evaluării Naționale vor avea parte de o sesiune specială. „E normal să îi testăm și pe ei și să știe și ei unde se află cu pregătirea. În același timp, să ne testăm din punct de vedere administrativ”, a mai spus Staicu

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Iranul AMENINȚĂ România! Cât ne-ar putea „costa” ajutorul oferit SUA
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
A venit motivarea în dosarul palmaresului Universității Craiova! Contre între Mititelu și Pavel Badea: „Fără echivoc” / „E nimeni pentru mine”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Momentul în care Iranul amenință România: "Pată neagră în istoria dintre cele două țări". Cum răspunde MAE
observatornews.ro
image
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
cancan.ro
image
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur: amenzile pentru viteză ajung prin poștă în câteva zile
playtech.ro
image
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii au anunțat că merg în SUA
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Iranul avertizează România: Să nu permită SUA să folosească baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Teheranului
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (66) jpg
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte