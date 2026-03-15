Incident grav în Timiş: Un băiat de 13 ani a ajuns la spital după ce o poartă de fotbal s-a prăbușit peste el

Un băiat de 13 ani din Cenad, Timiș, a fost rănit după ce o poartă de fotbal s-a desprins și l-a lovit în cap. El se afla pe teren împreună cu alți copii, iar poliția a deschis verificări pentru a stabili circumstanțele incidentului.

În cursul serii de sâmbătă, 14 martie, un băiat de 13 ani din localitatea Cenad, județul Timiș, a fost rănit după ce o poartă de fotbal s-a prăbușit peste el. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:15, iar minorul a suferit un traumatism la nivelul capului.

Potrivit primelor informații, copilul se afla pe teren împreună cu alți copii. La un moment dat, s-a urcat pe bara metalică a porții și s-a legănat, moment în care structura metalică s-a desprins și a căzut peste el.

Tatăl copilului a fost martor la incident și a apelat imediat 112. Echipajul medical a intervenit rapid, i-a acordat primul ajutor și l-a transportat de urgență la Spitalul Județean Timișoara, pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

La faţa locului au ajuns şi polițiștii din Sânnicolau Mare, care au demarat verificări pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

„La data de 14 martie 2026, în jurul orei 19:15, polițiștii din Sânnicolau Mare au fost sesizați cu privire la faptul că un minor de 13 ani s-ar fi accidentat în timp ce se afla pe terenul de fotbal din localitatea Cenad. Din primele verificări, s-a stabilit că băiatul s-ar fi jucat pe bara porții de fotbal, aceasta desprinzându-se și lovindu-l în zona capului. Minorul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Timișoara pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt”, a transmis IPJ Timiş.