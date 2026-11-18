Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare cod portocaliu de inundații pentru județele Caraș-Severin și Timiș, precum și un cod galben pentru alte 12 județe. Avertizările sunt valabile până joi, 19 noiembrie, fiind prognozate viituri rapide, creșteri ale debitelor și posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Drumuri disturse de viitură. Foto: CJ Galați

Codul portocaliu a intrat în vigoare miercuri, 18 noiembrie, la ora 12.00, și este valabil până joi, la aceeași oră. Acesta vizează râurile din bazinul hidrografic al Timișului, în amonte de stația hidrometrică Lugoj, în județele Caraș-Severin și Timiș.

În același timp, codul galben este valabil de miercuri, de la ora 12.00, până joi, la ora 16.00. Sunt vizate cursuri de apă din bazinele hidrografice Iza, Lăpuș, Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și Motru, precum și afluenții mici ai Dunării din amonte de stația hidrometrică Calafat.

Avertizarea vizează județele Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Sibiu și Timiș.

Hidrologii avertizează că, pe fondul precipitațiilor prognozate, se pot produce scurgeri importante de apă de pe versanți, viituri rapide pe râurile mici și inundații locale. De asemenea, pe unele cursuri de apă sunt posibile creșteri ale debitelor și nivelurilor, cu depășirea cotelor de apărare.

Populația este sfătuită să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundate, să urmărească informările oficiale și să respecte recomandările autorităților.

Vânt puternic și ploi până vineri

În paralel, meteorologii au emis avertizări de vânt puternic și precipitații, valabile până vineri seară, la ora 22.00. La altitudini mari, în noaptea de joi spre vineri, rafalele de vânt pot ajunge la 120 de kilometri pe oră.

Este în vigoare și un cod portocaliu pentru Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali, în timp ce alte zone montane se află sub avertizare cod galben.