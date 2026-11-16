Vremea se încălzește în România, dar ploile și vântul puternic nu dispar. Unde sunt așteptate temperaturi de până la 15 grade

România începe săptămâna cu temperaturi în creștere, însă vremea va rămâne instabilă în numeroase regiuni. Norii vor acoperi cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi prezente în special în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia. În unele zone, vântul va sufla cu rafale de până la 70 km/h, iar la munte poate ajunge chiar la 90 km/h.

Vremea se încălzește în România, dar ploile și vântul puternic nu dispar. Foto: magnific.com

Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 6 grade în nordul Olteniei și 15 grade în vestul și sud-estul țării.

Ploi și intensificări ale vântului în mai multe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi predominant noros, iar pe alocuri sunt posibile ploi slabe. Vântul va avea intensificări, în timp ce temperaturile vor urca până la 14-15 grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, înnorările vor persista pe tot parcursul zilei, însă probabilitatea de precipitații va fi redusă. În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea va fi ceva mai bună, cu intervale însorite, dar vântul va continua să fie prezent. La Piatra-Neamț se vor înregistra aproximativ 11 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea va rămâne închisă, iar în Maramureș sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile vor crește față de ziua precedentă, urmând să ajungă la 11-12 grade după-amiaza.

În Banat și Crișana vor fi înnorări și precipitații, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15 litri pe metru pătrat. În sudul Banatului, rafalele de vânt pot atinge 70 km/h.

În Transilvania, dimineața va fi rece, în special în zonele depresionare, unde se va forma și ceață. Ulterior, cerul va rămâne mai mult noros, iar ploile vor apărea izolat. Maximele vor ajunge la aproximativ 12 grade în vestul provinciei.

Ploi în Oltenia și precipitații mixte la munte

Oltenia va avea parte de o zi predominant mohorâtă, cu precipitații în mai multe zone. Cantitățile de apă pot ajunge la 15 litri pe metru pătrat, iar în zonele montane sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 9 grade.

În sudul țării, norii vor predomina, iar ploile vor fi slabe și izolate. La Giurgiu, temperatura va urca până la 12 grade.

Cum va fi vremea în București în următoarele zile

În Capitală, cerul va rămâne acoperit în cea mai mare parte a zilei, fiind posibile ploi slabe. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 grade.

Marți, vremea se va încălzi, iar termometrele vor indica până la 15 grade. Cerul va fi predominant senin, însă vântul va deveni ceva mai intens.

Miercuri, temperaturile vor rămâne peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Vremea va fi schimbătoare, cu posibilitatea unor precipitații slabe și vânt moderat.

Joi se anunță cea mai caldă zi dintre cele menționate în prognoză, cu o maximă de aproximativ 18 grade. Cerul va fi în continuare noros și vor apărea ploi slabe, trecătoare. În noaptea de joi spre vineri, vântul se va intensifica, cu rafale de 40-45 km/h, iar minima va coborî până la 9 grade.

Ninsori la altitudini mari și rafale de până la 100 km/h la munte

În zona montană, ploile vor începe în prima parte a zilei în Carpații Meridionali, urmând să se extindă spre seară în toate masivele, dinspre vest. În Carpații Occidentali, cantitățile de apă pot ajunge la 25 de litri pe metru pătrat.

La altitudini mari sunt așteptate ninsori, iar în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali se poate depune un strat nou de zăpadă de până la 5 centimetri. Vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 70-90 km/h.

Marți, temperaturile vor continua să crească, însă ploile se vor extinde treptat în majoritatea masivelor. Cantitățile de apă pot ajunge la 35 de litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari rafalele de vânt pot atinge 80-100 km/h.

Miercuri, vremea se va încălzi în special în masivele estice, dar precipitațiile vor cuprinde treptat cea mai mare parte a zonelor montane. La altitudini mari sunt posibile temporar precipitații mixte, iar vântul va sufla cu 60-80 km/h.

Joi, temperaturile vor rămâne peste mediile climatologice ale perioadei. Înnorările vor persista și vor fi ploi în masivele sud-vestice, care se vor extinde în timpul nopții și în celelalte zone montane. Vântul se va intensifica din nou la altitudini mari, iar în Carpații de Curbură rafalele vor depăși 60-70 km/h.