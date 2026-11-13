Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad cu 15 grade de sâmbătă, iar la munte sunt așteptate ninsori. Ce anunță ANM

România trece de la temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna noiembrie la o perioadă cu vreme rece, precipitații și ninsori la munte. Schimbarea este provocată de furtuna Charles, care a afectat sudul Europei și se deplasează spre sud-estul continentului. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat că temperaturile vor scădea începând de sâmbătă cu peste 10-15 grade Celsius față de valorile înregistrate acum.

Schimbarea este provocată de furtuna Charles. Foto: Meteoplus

În Capitală, după ce vineri s-au înregistrat 25 de grade Celsius, maximele nu vor mai depăși 8-9 grade sâmbătă. La nivel național, temperaturile maxime se vor situa între 5 și 11 grade Celsius.

„Sunt efectele furtunii Charles, care a activat în partea de sud a Europei și, iată, cu deplasare și în zona de sud-est a continentului, zona în care ne aflăm și noi”, a explicat Elena Mateescu, vineri, la Antena 3 CNN.

Furtuna Charles aduce precipitații abundente și intensificări ale vântului

Potrivit directorului ANM, sistemul meteorologic a determinat cantități importante de precipitații, în special în regiunile intracarpatice. În unele zone, valorile au ajuns la 80-90 de litri pe metru pătrat, în timp ce în aria aflată sub cod galben s-au înregistrat 40-50 de litri pe metru pătrat.

Până duminică dimineață, la ora 10:00, este valabilă o informare meteorologică ce vizează precipitațiile, intensificările vântului, ninsorile la munte și răcirea accentuată a vremii.

Unde va ninge și cât de mult scad temperaturile

La altitudini de peste 1.500 de metri sunt așteptate ninsori, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 5-10 centimetri.

Răcirea va fi resimțită în toate regiunile țării. Dacă vineri temperaturile au urcat până la 28 de grade Celsius la Turnu Măgurele și 27 de grade la mai multe stații din sudul țării, sâmbătă maximele vor fi cu mult mai mici.

Elena Mateescu a mai precizat că, în dimineața zilei de vineri, au fost înregistrate recorduri ale temperaturilor minime pentru data de 13 noiembrie la 44 de stații meteorologice din țară, fiind cele mai ridicate valori zilnice măsurate vreodată la aceste stații pentru această dată.