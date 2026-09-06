Situație critică. Debitul Dunării, la un minim alarmant: Scade la 1.400 mc/s la intrarea în țară

Debitul Dunării la intrarea în ţară va scădea până la 1.400 de metri cubi pe secundă (mc/s) în următoarea săptămână, situându-se mult sub media multianuală a lunii septembrie, potrivit prognozei emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 5-12 septembrie 2026.

Dunăre secată Foto: Adevărul

„Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în prima zi a intervalului (1.450 mc/s), în scădere în următoarea zi, până la valoarea de 1.400 mc/s, apoi va rămâne staţionar până la sfârşitul intervalului (1.400 mc/s), situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3.800 mc/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general, în scădere uşoară, exceptând primele două zile ale intervalului, când vor fi relativ staţionare pe sectorul Hârşova - Tulcea", estimează hidrologii.

În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna septembrie un debit maxim al Dunării de 1.800 mc/s şi unul minim de 1.400 mc/s, scrie Agerpres.

Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi relativ staţionare, exceptând ultimele două zile ale intervalului de prognoză, când vor fi în general în creştere, datorită precipitaţiilor, sub formă de aversă, însemnate cantitativ, prognozate.

În ultima parte a intervalului, sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite, în special pe râurile mici din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, avertizează hidrologii.

În luna septembrie 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei şi bazinele superioare ale Buzăului şi Ialomiţei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bârlad, Râmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea.