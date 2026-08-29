Dunărea crește ușor la începutul săptămânii, apoi revine la 1.500 mc/s. INHGA: debitul rămâne mult sub media perioadei

Debitul Dunării la intrarea în România va crește ușor în primele zile ale săptămânii, până la aproximativ 1.600 mc/s, după care va începe din nou să scadă și va ajunge la circa 1.500 mc/s în jurul datei de 4 septembrie, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Dunărea crește ușor la începutul săptămânii. Foto: arhivă

La Baziaș, punctul prin care Dunărea intră în România, debitul va fi în creștere în primele două zile ale intervalului prognozat, până la 1.600 mc/s. După o zi în care va rămâne relativ staționar, debitul va intra din nou pe scădere, până la valoarea de 1.500 mc/s.

Nivelurile rămân astfel mult sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Media multianuală a debitului Dunării este de aproximativ 3.900 mc/s în august și 3.800 mc/s în septembrie. Debitului prognozat pentru începutul lunii septembrie îi corespunde, prin urmare, mai puțin de jumătate din valoarea medie a lunii.

Dunărea rămâne mult sub valorile normale

Prognoza INHGA arată că debitul redus al Dunării nu este un fenomen limitat la o singură zi.

Pentru luna august, hidrologii au estimat un debit maxim de 2.000 mc/s și unul minim de 1.450 mc/s. Pentru septembrie, valorile prognozate sunt cuprinse între 2.500 mc/s și 1.600 mc/s.

Valoarea de aproximativ 1.500 mc/s estimată pentru 4 septembrie se apropie astfel de limita inferioară prevăzută pentru luna septembrie.

În aval de Porțile de Fier, evoluția va fi diferită de la un sector la altul. În prima parte a intervalului, debitele vor crește pe sectorul Gruia-Călărași și vor fi relativ staționare între Cernavodă și Tulcea. În partea a doua a perioadei, acestea vor fi relativ staționare între Gruia și Bechet și în creștere pe sectorul Corabia-Tulcea.

Râurile din România au, la rândul lor, debite reduse

Situația Dunării se înscrie într-un regim hidrologic mai larg, caracterizat în multe zone ale țării prin debite sub valorile normale pentru această perioadă.

În august, INHGA estimează că regimul hidrologic se va situa, în general, între 30% și 50% din mediile multianuale lunare. Există însă diferențe importante între regiuni.

Debitele sunt estimate la valori mai ridicate, între 50% și 80% din mediile multianuale, în bazinul hidrografic al Prahovei și în bazinele superioare ale Ialomiței și Buzăului.

În schimb, în mai multe bazine hidrografice valorile sunt estimate la mai puțin de 30% din mediile multianuale. Printre acestea se află Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad, Râmnicu Sărat, cursul superior al Siretului, afluenții Prutului și râurile din Dobrogea.

Alertă. Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani

Pentru septembrie, situația rămâne similară. Regimul hidrologic este estimat, în general, la 30%-50% din mediile multianuale, cu valori de 50%-80% în bazinul Prahovei și valori sub 30% în bazine precum Crasna, Barcău, Bârlad, Râmnicu Sărat, cursul superior al Siretului, afluenții Prutului și râurile din Dobrogea.

Ploile torențiale pot produce totuși viituri rapide

Debitele reduse nu înseamnă că toate cursurile de apă vor avea un regim constant.

INHGA avertizează că, pe durata intervalului de prognoză, sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate.

În cazul ploilor torențiale, pot apărea scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide.

Astfel de episoade locale pot apărea chiar și într-un context hidrologic caracterizat, la nivel general, prin debite reduse.

La început de septembrie, Dunărea va avea mai puțin de jumătate din debitul mediu

Valoarea de 1.500 mc/s prognozată pentru 4 septembrie este relevantă în raport cu media multianuală a lunii.

Față de media de 3.800 mc/s pentru septembrie, debitul estimat la Baziaș reprezintă aproximativ 39% din valoarea obișnuită.

Chiar și debitul maxim prognozat pentru septembrie, de 2.500 mc/s, ar rămâne sub media multianuală a lunii.

Prognoza indică, prin urmare, un început de toamnă cu un debit al Dunării mult sub valorile normale, în pofida creșterii temporare din primele zile ale săptămânii.

Regimul hidrologic rămâne scăzut și în septembrie

Datele INHGA indică pentru începutul toamnei un regim hidrologic redus în cea mai mare parte a țării.

În august, cele mai multe bazine au valori estimate între 30% și 50% din mediile multianuale, iar pentru septembrie prognoza păstrează aceeași zonă generală. În unele regiuni, în special în nord-est și în Dobrogea, debitele sunt estimate la mai puțin de 30% din valorile normale.

În același timp, precipitațiile pot produce variații rapide pe cursurile mici de apă, ceea ce înseamnă că perioadele cu debite reduse pot fi întrerupte local de creșteri importante ale nivelurilor.

Pentru Dunăre, însă, principala caracteristică a începutului de septembrie rămâne debitul redus de la intrarea în România: după o creștere temporară până la aproximativ 1.600 mc/s, acesta este prognozat să revină la circa 1.500 mc/s în jurul datei de 4 septembrie.