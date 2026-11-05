Un adolescent de 17 ani, din Timișoara, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat distrugeri într-un restaurant, într-o spălătorie și la un autoturism de pe Calea Buziașului. Tânărul ar fi spart geamurile unor societăți comerciale, ar fi distrus mobilier și aparatură și ar fi furat o bicicletă.

Totul s-a petrecut noaptea trecută, pe 4 noiembrie. Potrivit site-ului Opinia Timișoarei, tânărul a vandalizat mai întâi o spălătorie auto din apropierea restaurantului, unde a spart un geam, a rupt un furtun și a distrus un automat de cafea.

Ulterior, a pătruns în B40 Bistro, unde a distrus mobilier, frigidere, aparatură și alte bunuri, a mâncat o prăjitură și a furat o bicicletă, cu care a părăsit localul.

Adolescentul a avariat și autoturismul restaurantului, parcat în fața localului, iar bicicleta furată a abandonat-o ulterior. Înainte de a părăsi restaurantul, adolescentul a mâncat și o prăjitură.

Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Pagubele făcute restaurantului sunt uriașe: clienții au fost anunțați că activitatea este suspendată pentru o perioadă.

Polițiștii au intervenit după ce au fost alertați de o vecină și l-au reținut pe tânăr, care a fost dus la audieri. Anchetatorii încearcă să stabilească motivele atacului și dacă acesta se afla sub influența drogurilor.

„În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, a fost identificat un tânăr de 17 ani, bănuit de comiterea faptelor. În continuarea cercetărilor, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Cercetările continuă în vederea documentării întregii activități infracționale a tânărului, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara”, a transmis IPJ Timiș.