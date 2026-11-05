 Tânăr de 22 de ani, plasat în arest la domiciliu după ce a fost prins de două ori conducând fără permis. La o verificare a fost găsit drogat, la alta, mașina avea numere false | adevarul.ro
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Tânăr de 22 de ani, plasat în arest la domiciliu după ce a fost prins de două ori conducând fără permis. La o verificare a fost găsit drogat, la alta, mașina avea numere false

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Un tânăr în vârstă de 22 de ani din București a fost plasat în arest la domiciliu după ce a fost prins de două ori conducând fără permis, iar la unul dintre controalele poliției s-a constatat că se afla sub influența drogurilor. Mai mult, la a doua oprire în trafic, acesta conducea un autoturism cu numere de înmatriculare false.

masina politie perchezitie camatari Foto Politia Romana jpeg
Foto: arhivă Poliția Română

Primul incident a avut loc în noaptea de 13 octombrie 2026, în jurul orei 03:30, pe Șoseaua Berceni din Sectorul 4, potrivit News.ro.

„Un tânăr în vârstă de 22 de ani a condus un autovehicul pe Şoseaua Berceni, Sector 4 şi a fost oprit pentru control de poliţişti din cadrul Secţiei 26 Poliţie. În urma verificărilor s-a stabilit că persoana în cauză nu poseda permis de conducere. Acesta a fost testat cu aparatul Drugtest, iar în urma testării preliminare au rezultat indicii cu privire la posibila prezenţă în organism a unor substanţe psihoactive”, a transmis Brigada Rutieră.

Ulterior, analizele efectuate de Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici au confirmat consumul de substanțe interzise.

În urma acestui caz, tânărul a fost reținut, iar procurorul a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

„Faţă de tânăr, s-a dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a dispus la acel moment măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, au precizat polițiștii.

Prins din nou la volan, în timp ce se afla sub control judiciar

La doar câteva săptămâni după primul incident, în noaptea de 3 noiembrie, tânărul a fost oprit din nou în trafic, de această dată în Sectorul 3.

Polițiștii au constatat că șoferul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și că mașina folosea alte numere de înmatriculare decât cele înregistrate oficial.

„În urma verificărilor, s-a constatat faptul că autovehiculul condus figura în bazele de date cu alt număr de înmatriculare decât cel utilizat, iar conducătorul auto nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, a anunțat Brigada Rutieră.

În aceeași zi, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, „sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Tânărul a fost prezentat ulterior Judecătoriei Sectorului 3, iar magistratul de drepturi și libertăți a decis plasarea sa în arest la domiciliu.

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