Polițistul care a ucis un student de 21 de ani în Poiana Brașov, condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare. Familia tânărului consideră pedeapsa prea blândă și face apel

Ofițerul de poliție acuzat că a provocat accidentul mortal din Poiana Brașov în care și-a pierdut viața un student de 21 de ani, fost olimpic la informatică, a fost condamnat la patru ani și patru luni de închisoare. Instanța l-a obligat să plătească daune morale de sute de mii de lei familiei victimei. Părinții victimei consideră pedeapsa prea blândă.

Cazul a strârnit multă indignare publică Foto: FB Facias

„Polițistul care a omorât acum doi ani un tânăr de 21 de ani și a rănit-o pe prietena acestuia în Poiana Brașov, în ziua de Sfântul Andrei, a primit o pedeapsă de patru ani și patru luni de închisoare și, bineînțeles, obligarea la plata a 300.000 de euro daune morale către familie”, a declarat avocatul Adrian Cuculis,

Avocatul îi reprezintă pe părinții lui Andrei Șerban Ionescu și pe tânăra rănită în accident.

Adrian Cuculis a reamintit și controversele care au însoțit ancheta și măsurile preventive dispuse în acest caz:

„Amintesc faptul că tatăl acestuia (tatăl tânărului ucis) este fostul pilot Șerban Ionescu, care a protestat inclusiv în fața Judecătoriei Brașov, ținând cont de faptul că inculpatul, aflat în regim de măsură preventivă restrictivă de libertate, dintr-o eroare a procurorului, prin depunerea tardivă a cererii de prelungire a arestului preventiv, a scăpat de măsura respectivă”.

Familia consideră însă că pedeapsa aplicată este prea blândă raportat la gravitatea faptelor și la statutul inculpatului.

„Din punct de vedere al pedepsei, vom formula calea de atac a apelului, considerând-o, pentru o persoană care este în slujba legii și care a ucis un tânăr de 21 de ani intrând pe sens interzis, ca fiind mult prea blândă”, a mai spus avocatul.

Cazul a stârnit indignare

Tragedia s-a produs în seara de 30 noiembrie 2024, în Poiana Brașov. Victima, Andrei Șerban Ionescu, un student de 21 de ani la Facultatea de Automatică din București și fost olimpic la informatică, se afla împreună cu prietena sa când cei doi au fost loviți de o mașină condusă de polițistul Vlad Roșca, aflat sub influența alcoolului

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Rezultatul erilotestului a indicat în cazul polițistului aflat la volan o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la o unitate medicală de specialitate, unde i-au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemie.

În cauză, a fost întocmit un nou dosar penal, pentru ucidere și vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În baza materialului probator existent până la acest moment, au dispus reținerea conducătorului auto pentru o perioadă de 24 de ore și introducerea sa în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov.

Inculpatul a fost ulterior eliberat din arest preventiv ca urmare a depunerii tardive a unei cereri de prelungire a măsurii de către procurorul de caz.