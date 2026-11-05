 Tentativă de răpire a unui copil de 11 ani, în Caracal. Trei necunoscuți l-au abordat pe strada unde locuia Gheorghe Dincă | adevarul.ro
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Video Tentativă de răpire a unui copil de 11 ani, în Caracal. Trei necunoscuți l-au abordat pe strada unde locuia Gheorghe Dincă

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Un copil de 11 ani a fost abordat de trei persoane necunoscute aflate într-o mașină, pe o stradă din municipiul Caracal, care i-ar fi propus să îl ducă la Craiova. Incidentul a avut loc pe 1 noiembrie, pe strada Craiovei, în apropierea zonei în care locuia Gheorghe Dincă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă de lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sesizarea a fost făcută prin apel la 112, în jurul orei 14:20. Minorul se afla pe stradă în momentul în care a fost abordat de niște persoane aflate într-un autoturism, care i-ar fi propus să îl ducă în municipiul Craiova.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat atât mașina, cât și persoanele aflate în aceasta. Anchetatorii au analizat și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

„În urma activităților desfășurate și a analizării imaginilor video puse la dispoziția polițiștilor, în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal”, a transmis IPJ Olt.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor. Foto: captură video Facebook

Mama băiatului a relatat cazul pe Facebook

Mama băiatului a publicat pe Facebook înregistrarea în care poate fi observată o dubă roșie deplasându-se pe strada respectivă. Copilul se afla pe marginea drumului în momentul în care o dubă roșie a trecut prin zonă. Autovehiculul s-ar fi întors de aproximativ două ori după minor, înainte de a opri în dreptul acestuia.

Atunci, trei bărbați aflați în dubă ar fi încercat să-l convingă pe copil să urce în mașină. La un moment dat, unul dintre ei ar fi coborât și ar fi deschis ușa autovehiculului, moment în care minorul a fugit spre casă, reușind să se îndepărteze de cei trei.

Potrivit mamei, șoferul dubei ar fi dat cu spatele și ar fi intrat pe străduța pe care fugise copilul. Doi dintre bărbați ar fi coborât și ar fi pornit în căutarea minorului, în timp ce al treilea ar fi rămas în apropierea autovehiculului, pentru a supraveghea zona dacă apar alte persoane sau dacă sunt camere de supraveghere.

Reacția Primăriei Caracal după incidentul în care a fost implicat copilul

Viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Caracal, Laurențiu Pătran, a anunțat că a luat legătura cu familia copilului pentru a verifica situația și pentru a se asigura că minorul este în siguranță, relatează Jurnalul Olteniei.

Acesta a discutat și cu reprezentanții conducerii IPJ Olt și ai Poliției Municipiului Caracal, solicitând clarificarea incidentului.

„Am primit asigurări că instituțiile abilitate au demarat procedurile legale încă de la momentul sesizării și că sunt întreprinse toate demersurile necesare pentru clarificarea împrejurărilor în care s-ar fi produs incidentul”, a declarat Laurențiu Pătran.

Viceprimarul a mai precizat că administrația locală va continua investițiile în sistemul de supraveghere video, pentru creșterea siguranței în spațiul public și sprijinirea activității autorităților.

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