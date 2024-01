Succesul incredibil al celei mai importante expoziții Brâncuși din ultima jumătate de secol. Va urma un nou eveniment grandios

Expoziția “Brâncuși” de la Muzeul de Artă din Timișoara a fost închisă duminică seara, 28 ianuarie, după ce a atras peste 130.000 de vizitatori. Autoritățile din Timișoara pregătesc o nouă expoziție grandioasă a unui alt artist celebru.

Cea mai importantă expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși în ultima jumătate de secol, în România, de la Muzeul de Artă din Timișoara, a fost un veritabil succes. În decursul a patru luni, peste 130.000 de vizitatori au onorat și au umplut de viață Muzeul Național de Artă Timișoara, în condițiile în care prețul unui bilet era între 80 și 100 de lei. Doar în zilele de miercuri intrarea a fost liberă, la care s-au adăugat și două maratoane culturale cu acces gratuit, pe 20 decembrie 2023, respective 15 ianuarie 2024.

“Expoziția a arătat două lucruri extrem de importante care vor sta la baza evenimentelor culturale viitoare din România. Pe de o parte, a fost un exemplu de colaborare de succes între entități culturale din România și marile muzee ale lumii, printre care Centre Pompidou și Tate Modern. Pe de altă parte, suntem încântați și copleșiți de reacția publicului față de expoziție, de emoția care se simte în rândul vizitatorilor și de modul în care această expoziție a lărgit apetitul publicului pentru cultura de calitate. Este un semn că România intră într-o logică sănătoasă, în care cultura devine un obicei, și nu o excepție”, a spus Ovidiu Șandor, comisarul expoziției “Brâncuși” și președintele Fundației Art Encounters.

Câștig de peste 137.000 de euro

Organizarea expoziției a costat 1.222.000 euro și a adus venituri de 1.359.000 euro, dintre care 900.000 din bilete și 459.000 euro din sponsorizări atrase de parteneri, generând un excedent de 137.000 euro.

Veniturile din bilete și surplusul din sponsorizări au revenit în întregime Muzeului Național de Artă din Timișoara. Cele mai mari sume au fost necesare pentru transportul lucrărilor tur-retur, precum și pentru acoperirea costurilor asigurărilor.

Expoziția văzută prin presă

Expoziția Brâncuși a fost amplu reflectată în mass-media naționale, cu peste o mie de apariții la principalele posturi de televiziune, la radio, în presa scrisă și online, și a fost recenzată în peste 70 de articole în publicații internaționale precum The New York Times, Financial Timis, Le Monde, Le Figaro sau Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Evenimentul a fost elogiat în paginile unor reviste importante de artă precum The Art Newspaper, Artribune, Il Giornale dell' Arte, Artension sau le Journal des Arts.

Au început discuțiile pentru Caravaggio

Capitolul Brâncuși s-a încheiat, însă Muzeul de Artă din Timișoara dorește să mențină ștacheta sus. S-au investit peste 2,5 milioane de euro pentru ca muzeul să poată găzdui expoziții de anvergură și au fost montate un sistem performant de supraveghere video de mare rezoluție, un sistem de alarmare și de protecție împotriva incendiilor. ACestora li s-a adăugat un sistem de climatizare folosit de toate marile muzee din lume.

Autoritățile timișene au început deja discuțiile cu Ministerul Culturii din Italia, dar și cu partenerii implicați, pentru a aduce la Timișoara o expoziție Caravaggio (1571-1610), unul dintre cei mai importanți pictori ai lumii. Expoziția este programată să aibă loc în luna septembrie.

„Dotarea și amenajarea Muzeului de Artă pentru anul 2023 a însemnat și moștenire culturală pentru Timișoara. Am demonstrat că suntem capabili să găzduim și să organizăm evenimente culturale de anvergură europeană, să avem aici opere de marcă ale unor artiști de renume mondial. Sigur, pregătim deja noi expoziții de mare anvengură. Avem toate condițiile de organizare a unei expoziții”, a declarat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Monedă de colecție de la BNR

Banca Națională a României a lansat o monedă de argint dedicată lui Constantin Brâncuși, emisă într-un tiraj de 5.000 de exemplare. Moneda de colecție are pe față portretul artistului, iar pe revers clădirea Muzeului de Artă din Timișoara. Aceasta va costa în jur de 500 de lei.