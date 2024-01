Număr impresionant de vizitatori la Expo „Brâncuși“ de la Timișoara: peste 100.000 de oameni au trecut pragul Muzeului de Artă FOTO

Expoziția „Brâncuși: surse românești și perspective universale” de la Muzeul de Artă din Timișoara mai poate fi vizitată până în 28 ianuarie 2024. În 4 ianuarie, publicația britanică Financial Times a acordat un spațiu important pentru această expoziție.

Cea mai importantă expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși în ultima jumătate de secol, în România, de la Muzeul de Artă din Timișoara, a fost un veritabil succes în anul de Capitală Culturală Europeană. Peste 100.000 de persoane și-au făcut rezervări la expoziție, în condițiile în care prețul unui bilet era între 80 și 100 de lei. Mai trebuie spus că în fiecare zi de miercuri intrarea a fost liberă, dar s-au organizat și alte vizite cu „porți deschise”, cum a fost de exemplu evenimentul din 20 decembrie 2023.

“Suntem copleșiți de numărul impresionant de vizitatori care au vizitat deja sau își doresc să viziteze expoziția <Brâncuși: surse românești și perspective universal>. De la deschiderea ei, pe 30 septembrie 2023, și până acum, expoziția se bucură de un mare succes, având peste 100.700 de rezervări", anunțau cei de la Muzeul de Artă din Timișoara, în ultimele zile ale anului 2023.

Expoziția „Brâncuși” este reflectată la superlativ și în studiul IRES 2023, membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). În acest sondaj, evenimentele care au avut loc sub egida „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023” au fost opțiunile a peste un sfert dintre români (29%) pentru a reprezenta „evenimentul anului 2023 în România”, iar printre aceste evenimente se află și expoziția Brâncuși.

Expoziția de la Timișoara continuă să fie reflectată și în presa internațională. Ultimul articol a aprărut tocmai în reputatul ziar britanic Financial Times.

După pauza prilejuită de trecerea în noul an, porțile muzeului s-au redeschis miercuri, iar expoziția “Brâncuși” poate fi vizitată până pe 28 ianuarie 2024.