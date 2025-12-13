Descoperire neașteptată pe șantierul unei case: aproape 450 de cartușe au fost găsite în timpul lucrărilor de construcție

Descoperire surprinzătoare sâmbătă, 13 decembrie, pe un șantier din orașul Bălan, județul Harghita. Aproape 450 de cartușe de calibru 7,92 mm au fost găsite în timpul lucrărilor de construcție a unei case.

La fața locului a intervenit echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.

Pirotehnicienii au cercetat zona cu detectorul de metale și au identificat în total 447 de cartușe, care au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat, urmând să fie distruse ulterior.

Reprezentanții ISU atrag atenția asupra riscurilor asociate descoperirii elementelor de muniție și recomandă cetățenilor să nu miște muniția de pe locul în care a fost găsită, să nu o desfacă și să nu o predea operatorilor economici care colectează metale.

De asemenea, avertizează să nu folosească muniția pentru confecționarea unor obiecte sau ornamente, să nu lovească, taie sau demonteze elementele descoperite și să nu utilizeze foc deschis în apropierea muniției.

Autoritățile au insistat ca astfel de descoperiri să fie raportate imediat la numărul de urgență 112.