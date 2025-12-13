Video Slujbe ilegale într-un lăcaș de cult din Galați: un tânăr de 23 de ani cheamă credincioșii într-o biserică neautorizată

Un tânăr de 23 de ani din Galați a stârnit controverse după ce și-a construit singur un lăcaș de cult, unde organizează slujbe religioase la care invită localnicii. În urmă cu patru ani, el a fost reținut pentru că a pretins că este preot ortodox și a cerut bani de Bobotează.

Tânărul se numește Ionuț Chiriță și a reușit chiar să construiască un lăcaș de cult în cartierul gălățean Filești. El spune că slujește cu aprobarea unei asociații religioase cu sediul în județul Vrancea, intitulată „Asociația Religioasă a Comunităților Dreptslăvitoare ale Răsăritului”.

Polițiștii din Galați au demarat o anchetă pentru a stabili situația juridică a acestuia și modul în care desfășoară slujbele și colectează donații. IPJ Galați recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să sesizeze autoritățile în cazul unor fapte suspecte.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați s-au autosesizat și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt, a identității persoanei în cauză și a împrejurărilor în care aceasta desfășoară activitățile semnalate, precum și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. În acest context, recomandăm cetățenilor să manifeste prudență și să sesizeze de îndată organele de poliție, în cazul în care observă fapte sau comportamente suspecte”, a transmis IPJ Galați, potrivit ProLider FM.

Falsul preot arestat pentru că aduna bani în numele unui cult religios

În 2021, același tânărul, identificat ca Ionuț Chiriță, a fost arestat preventiv pentru înșelăciune, fals în înscrisuri și exercitarea fără drept a unei profesii.

Ionuţ Chiriţă le-a spus poliţiştilor că a crezut realmente că a devenit preot, iar persoana care i-a eliberat diploma falsă l-a trimis să strângă bani ca să ridice o biserică, unde să activeze ca preot paroh.

„Cu Boboteaza am fost la câteva persoane care m-au solicitat, iar contul pentru donaţii este al meu. Am primit decizie din partea celui care m-a reprezentat cu actele false pentru a-mi face biserică”, a declarat tânărul la acea dată.

Atunci, autoritățile au găsit în locuința sa sume importante de bani și bunuri obținute prin înșelăciune. . Deși a fost plasat sub control judiciar, Chiriță a continuat să ceară donații și să organizeze slujbe religioase.

În prezent, Ionuț Chiriță este activ pe TikTok, unde postează regulat videoclipuri prin care invită oamenii să participe la biserica pe care a ridicat-o.