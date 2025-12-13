Video Se cere demisia lui Viktor Orban în stradă. Protest cu miii de oameni în Budapesta după abuzurile comise într-un centru de detenție pentru minori

Opoziția pro-europeană ungară condusă de Peter Magyar a organizat sâmbătă seara o manifestație la Budapesta, în urma scandalului provocat de abuzurile comise într-un centru de detenție pentru minori delincvenți.

Potrivit agențiilor de presă, numărul participanților a variat între câteva mii, conform Reuters, și peste 50.000.

Protestatarii au cerut demisia guvernului premierului conservator Viktor Orban și au purtat animăluțe de pluș, scandând mesaje precum „Protejați copiii!” și „Orban, demisia!”, scrie Agerpres.

Scandalul a izbucnit după ce un material video, publicat săptămâna aceasta de un fost parlamentar și activist al opoziției, a prezentat abuzuri comise în urmă cu mai mulți ani în centrul de detenție.

În urma dezvăluirilor, directorul centrului a demisionat, în timp ce unul dintre predecesorii săi era deja cercetat pentru spălare de bani, trafic de persoane și proxenetism. Totodată, patru angajați ai centrului se află în arest preventiv.

Guvernul maghiar a decis să plaseze cinci centre similare sub supravegherea directă a poliției, iar procurorii investighează cazul.

Peter Magyar a folosit această situație pentru a intensifica criticile la adresa lui Viktor Orban, susținând că astfel de scandaluri demonstrează lipsa controlului asupra instituțiilor publice care ar trebui să protejeze minorii aflați în dificultate.

Magyar a publicat și un raport oficial din 2021, care indica că mai mult de 20% dintre copiii instituționalizați au fost victime ale abuzurilor.

Premierul Viktor Orban a condamnat abuzurile, subliniind că centrul respectiv „este, de fapt, un fel de închisoare” pentru minori delincvenți, „cei mai mulți comițând infracțiuni grave, inclusiv crime”.

Totodată, Orban a adăugat că „este inacceptabil modul în care un gardian a tratat un tânăr delincvent în acea situație delicată”.

Peter Magyar, fost aliat al lui Orban, a devenit adversarul său politic după ce a divorțat de Judit Varga, fosta ministră a Justiției și aliată a premierului.

Magyar a demisionat din partidul Fidesz la începutul anului trecut și a fondat partidul Tisza, o formațiune pro-europeană de centru-dreapta, susținută de Bruxelles și critică la adresa politicii suveraniste a lui Orban.

Tisza s-a impus rapid ca principală formațiune de opoziție și s-a clasat pe locul doi la alegerile europarlamentare, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje recente indică faptul că Tisza ar putea devansa Fidesz în intențiile de vot.