Șofer de microbuz școlar din Timiș, prins băut la volan în timp ce transporta 14 elevi

Un șofer de microbuz școlar din Timiș a fost depistat luni, 7 septembrie, de polițiști în timp ce se afla la volan sub influența alcoolului. Acesta transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia.

Foto: Renașterea Bănățeană

Polițiștii din Timiș transmit că șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat, scrie Agerpres.

„La data de 7 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gătaia au oprit pentru control, pe raza orașului Gătaia, un microbuz care efectua transportul a 14 elevi pe ruta Jamu Mare - Gătaia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 4.325 de lei și au dispus reținerea permisului de conducere, fiind suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile”, au precizat reprezentanții IPJ Timiș.

Polițiștii au anunțat că vor continua activitățile de verificare a transportului de elevi, în vederea prevenirii evenimentelor rutiere și creșterii gradului de siguranță al copiilor.