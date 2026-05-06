Video Un șofer băut a încercat să mituiască polițiștii cu 500 de lei. Dialogul, surprins de bodycam: „Să îmi văd și eu de treaba mea”

Un șofer din județul Bacău s-a ales cu dosar penal după ce a încercat să îi mituiască pe polițiștii rutieri pentru a scăpa de sancțiuni. Acesta a fost prins conducând sub influența alcoolului, cu o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Imediat după ce agenții i-au adus la cunoștință că va rămâne fără permis și că vor fi aplicate măsurile legale, șoferul a scos 500 lei.

Incidentul a avut loc luni, 4 mai, pe DN2-E85, în localitatea Nicolae Bălcescu din Bacău. Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Bacău a oprit pentru control un ansamblu rutier format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, anunță IPJ Bacău.

La volan se afla un bărbat în vârstă de 51 de ani. În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că acesta avea o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Imediat după ce agenții i-au adus la cunoștință că va rămâne fără permis și că vor fi aplicate măsurile legale, șoferul a încercat să îi mituiască.

Momentul a fost surprins de camera video corporală din dotarea polițiștilor.

„Ați consumat ceva?”, l-au întrebat agenții.

„Două beri și am mâncat”, a răspuns șoferul.

Ulterior, polițiștii au observat banii oferiți de bărbat.

„Ce e cu banii ăștia?”, l-au întrebat aceștia.

„Să îmi văd și eu de treaba mea”, a spus șoferul.

„Suma de 3, 4, 5 sute de lei”, se aude în înregistrare.

Polițiștii au refuzat oferta și au sesizat Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bacău.

Bărbatul a fost transportat ulterior la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, iar cercetările continuă și pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Reprezentanții autorităților atrag atenția că oferirea de bani sau alte foloase unui funcționar public pentru influențarea atribuțiilor de serviciu reprezintă infracțiune, indiferent dacă mita este acceptată sau nu.