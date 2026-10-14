A fost bătaie în curtea unei școli din Timișoara. Un profesor de educație fizică și sport de la Școala Gimnazială nr. 15 din municipiu a fost atacat, miercuri, de părinții unui elev de clasa a V-a, după ce acesta i-ar fi atras atenția copilului asupra comportamentului din timpul orelor. De la atenționare până la agresiune a fost un singur pas.

Incidentul a avut loc în curtea unității de învățământ, iar polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112.

Conform primelor informații, părinții au fost nemulțumiți de faptul că profesorul i-ar fi cerut elevului să respecte regulile de comportament în timpul orei. Copilul și-a anunțat părinții, care au venit la școală împreună cu o altă rudă pentru a-i cere socoteală cadrului didactic.

Polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara s-au deplasat la fața locului și au constatat că sesizarea se confirmă.

„Din primele verificări, a reieșit că incidentul ar fi avut loc între părinții unui elev și un profesor de educație fizică și sport, pe fondul nemulțumirii părinților cu privire la faptul că elevului i s-ar fi atras atenția asupra respectării regulilor de comportament în timpul orei”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș.

Persoanele implicate au fost duse la sediul Poliției pentru verificări. Foto: Facebook/Europa Press RO

Conflictul ar fi degenerat într-o bătaie

Imaginile arată că altercația ar fi implicat atât adulți, cât și copii. Persoanele implicate au fost duse la sediul Poliției pentru verificări.

Conform informațiilor preliminare, părinții ar fi intrat în curtea școlii în timpul pauzei elevilor din ciclul primar.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.