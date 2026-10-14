575.000 de lei din meditații într-un singur an! Suma uriașă declarată de un profesor la ANAF

Un profesor din județul Timiș a declarat venituri de 575.000 de lei din meditații pentru anul 2025, potrivit datelor Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara. Suma depășește jumătate de milion de lei și reprezintă cel mai mare venit individual raportat pentru această activitate în vestul țării.

Banii au fost declarați la ANAF Foto: arhivă, adevărul

În ultimii doi ani, profesorii din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au declarat la Fisc venituri totale de peste 30 de milioane de lei din meditații, potrivit datelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Veniturile din meditații au crescut într-un singur an

Numărul contribuabililor care și-au declarat veniturile din meditații a crescut de la 676, în 2024, la 941, în 2025. În același interval, încasările brute raportate au urcat de la 11,4 milioane de lei la 18,7 milioane de lei.

Județul Timiș conduce clasamentul regional în privința numărului de declarații depuse. Tot în Timiș a fost raportat și cel mai mare venit individual din meditații: 575.000 de lei pentru anul 2025. La polul opus se află județul Caraș-Severin, unde au fost înregistrate cele mai puține declarații de venit pentru această activitate.

Cum trebuie declarate veniturile din meditații

Profesorii care oferă meditații contra cost trebuie să respecte obligațiile legale privind autorizarea activității și declararea veniturilor obținute.

Petru Răzvan Vlad, inspector în cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, a explicat procedura pe care trebuie să o urmeze persoanele care desfășoară astfel de activități.

„Contribuabilii care prestează o asemenea activitate de meditații au obligația, pentru a fi autorizați legal, să meargă la Registrul Comerțului din județul unde își au domiciliul și să obțină autorizarea acestei activități. Registrul Comerțului le emite un CUI, un cod fiscal, iar la ANAF, pe baza CNP-ului, ei își declară venitul completând formularul declarației unice”, a precizat reprezentantul instituției, potrivit impactpress.

Potrivit acestuia, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este documentul prin care contribuabilii își raportează veniturile și obligațiile fiscale aferente.