Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Gara orașului Lugoj, reconstruită din temelii, după 150 de ani de la inaugurarea „magistralei Banatului"

Gara orașului Lugoj este reclădită din temelii după 150 de ani, odată cu modernizarea uneia dintre cele mai vechi magistrale feroviare din România, pe traseul Arad – Timișoara – Lugoj – Caransebeș.

Stația CFR Lugoj. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Stația CFR Lugoj. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

În 2026 se împlinesc 150 de ani de la inaugurarea uneia dintre cele mai importante căi ferate din vestul României: linia Timișoara – Lugoj – Caransebeș, care avea să devină, în anii următori, o legătură feroviară principală între regiunea istorică a Banatului și România.

Calea ferată care a legat Banatul de România

Calea ferată Timișoara – Lugoj – Caransebeș (97 de kilometri) a fost construită în perioada 1874–1876, în completarea tronsonului Timișoara – Arad (65 de kilometri), inaugurat în 1871.

În 1878, magistrala care lega orașele Banatului a fost prelungită cu tronsonul spectaculos Caransebeș – Orșova (88 de kilometri), iar în anul următor, odată cu construcția segmentului dunărean Orșova – Vârciorova (Porțile de Fier), a fost conectată la rețeaua feroviară a României.

„La 1 mai 1879 s-a deschis și linia Orșova–Vârciorova (8 kilometri), realizându-se joncțiunea cu calea ferată București–Vârciorova (339 de kilometri), inaugurată la 5 ianuarie 1875. Astfel a fost creată marea arteră europeană Viena–București, care făcea legătura dintre Occident și Orient, dezvoltând considerabil circulația de mărfuri și de persoane”, nota istoricul Dumitru P. Ionescu, în lucrarea „Construirea căilor ferate din Banat”.

Lugojul (județul Timiș), unul dintre vechile orașe ale Banatului, cu peste 35.000 de locuitori, a inaugurat stația de cale ferată în 1876, odată cu deschiderea circulației pe calea ferată Timișoara – Caransebeș.

De-a lungul timpului, vechea gară a orașului de pe malurile Timișului a trecut prin mai multe procese de modernizare, iar în toamna anului 2025 a fost demolată, pentru ca în locul ei să fie ridicată o nouă clădire pentru călători.

Lucrările la Lotul Lugoj - Timișoara Est, mai avansate

În 2022, magistrala feroviară Caransebeș – Lugoj – Timișoara – Arad, în lungime de 162 de kilometri, a intrat în șantier, printr-un proiect estimat la aproape nouă miliarde de lei, finanțat cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. După finalizarea lucrărilor la cele patru segmente ale sale, trenurile de călători vor putea circula cu viteze de până la 160 km/h, iar cele de marfă cu până la 120 km/h.

Cel mai avansat segment al șantierului feroviar Arad – Caransebeș este Lotul 2, între Lugoj și Timișoara Est, care cuprinde și stația CFR Lugoj.

În aprilie 2025, aici a fost deschis traficul pe primul segment de cale ferată modernizată de pe tronsonul Lugoj – Timișoara, parte a acestei linii. În lunile următoare, vechea clădire de călători din Stația Lugoj a fost demolată, iar liniile 1 și 2 au fost închise, pentru a fi reconstruite. Au fost modernizate liniile 3, 4, 5 și 6, au fost construite două peroane moderne, cu sistem de iluminat și panouri fotovoltaice, iar o pasarelă pietonală, dotată cu lifturi și scări fixe, se află în șantier.

„De la inaugurarea din 1876 – un eveniment plin de simbolism – Gara Lugoj redevine un reper al modernizării feroviare. O nouă gară provizorie va funcționa până la construirea celei noi”, informa CFR Infrastructură.

Dacă termenele estimate de CFR sunt respectate, 122 de kilometri ar trebui finalizați în 2026, iar 40 de kilometri în anul următor. Potrivit celui mai recent raport publicat de compania feroviară, situația lucrărilor pe calea ferată Arad – Caransebeș se prezintă astfel:

În ce stadiu se află magistrala Banatului

Lotul 1 Caransebeș – Lugoj, în lungime de 40 de kilometri, este realizat de asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA. Contractul a fost semnat la 15 ianuarie 2024, iar termenul estimat de finalizare este iulie 2027. Valoarea investiției se ridică la 1.344 milioane de lei. Stadiul fizic al lucrărilor este de 7,30 la sută, potrivit raportului CFR pentru februarie 2026.

Lotul 2, între Lugoj și Timișoara Est, are o lungime de 54 de kilometri și este construit de FCC Construcción SA. Contractul a fost semnat la 28 decembrie 2022, iar termenul estimat pentru finalizarea primei etape este august 2026. Valoarea investiției este de 1.916 milioane de lei. Progresul fizic a ajuns la 62,68 la sută, arată CFR.

Lotul 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj, cu o lungime de 14 kilometri, este realizat de asocierea WEBUILD S.p.A. – Partecipazioni Italia S.p.A. – SALCEF S.p.A. Contractul a fost semnat la 5 decembrie 2022, iar termenul estimat de finalizare este iunie 2026. Valoarea lucrărilor este de 1.440 milioane de lei, iar stadiul fizic a ajuns la 20,66 la sută.

Lotul 4 Ronaț Triaj – Arad, în lungime de 55 de kilometri, este realizat de asocierea WEBUILD S.p.A. – Partecipazioni Italia S.p.A. – SALCEF S.p.A. Contractul a fost semnat la 16 decembrie 2022, iar termenul estimat de finalizare este iunie 2026. Valoarea investiției este de 2.184 milioane de lei, iar progresul fizic al lucrărilor este de 27,88 la sută.

