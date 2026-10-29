Ce a pățit un bărbat din Lugoj care s-a dat drept polițist și a amenințat un șofer cu o amendă uriașă

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din județul Timiș a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că s-a dat drept polițist și a oprit un șofer în trafic pentru a-i cere documentele. După ce i-ar fi spus că l-a amendat cu o sumă foarte mare, fără să îi înmâneze vreun proces-verbal, conducătorul auto a sesizat Poliția.

Ce a pățit un bărbat din Lugoj care s-a dat drept polițist și a amenințat un șofer cu o amendă. Foto: Arhivă

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, incidentul s-a petrecut pe 7 octombrie 2026, în jurul orei 20:15, pe strada Caransebeșului din Lugoj, în apropierea sensului giratoriu de la centura ocolitoare a orașului.

Anchetatorii susțin că bărbatul s-ar fi prezentat drept polițist și ar fi pretins că îndeplinește atribuții de siguranță publică și patrulare.

Acesta i-ar fi cerut șoferului atât actele personale, cât și documentele mașinii, invocând faptul că unul dintre stopuri nu funcționa. După ce problema ar fi fost remediată, presupusul fals polițist i-ar fi înapoiat documentele și i-ar fi spus că i-a aplicat o amendă în valoare foarte mare.

Șoferul nu ar fi primit însă niciun document care să justifice sancțiunea. Situația i-ar fi provocat o stare de teamă, motiv pentru care a decis să anunțe autoritățile.

În urma cercetărilor desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Lugoj, a fost identificat un bărbat de 35 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru uzurpare de calități oficiale. Joi, 29 octombrie, după administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, fiind dus într-un centru de reținere și arestare preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procedurilor judiciare.