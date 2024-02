A lăsat Olanda pentru Timișoara. Povestea tinerei de la Pixel: „Credeam că n-o să mai revin decât de Crăciun și de Paști”

Andreea Neag a făcut facultatea în Olanda, la Haga, a lucrat o perioadă scurtă și la Parlamentul European de la Bruxelles, dar a decis să-și continue povestea la Timișoara. Este responsabilă de apariția clubului Pixel.

Timișoara - Capitală Culturală a Europei în 2023 a avut darul și de a lăsa în urmă echipe construite pentru diverse proiecte, asociații care au fost implicate în viața culturală, instituții și entități noi. S-au format oameni noi pentru acest sector, care pot juca un rol important în anii care urmează. A lăsat moștenire și o infrastructură culturală. Una din spațiile care au apărut în 2023 este Pixel, un loc pentru concerte, chiar în centrul istoric, în Piața Unirii, în curtea Casei cu lei.

Ideea de a transforma un spațiu pentru birouri notariale și avocați într-o sală de concerte aparține Andreei Neag, care a decis să lase Olanda pentru a se întoarce în România.

„Pixel a fost conceput ca un spațiu dedicat evenimentelor, pentru show-uri live. Este o anexă aflată în curtea Casei cu lei. Când am intrat prima dată în spațiu, am zis wow! Era exact ce căutam de foarte mult timp. E cumva un spațiu ascuns, nu e foarte mare, capacitatea e de 200 de persoane. De aici și numele de Pixel. E cât un pixel, dar foarte energic și plin de culoare. Am investit multă grijă în designul locului, tot ce înseamnă lumini și proiecții vizuale. Am amenajat garderobă, bar, un spațiu tehnic, am izolat sala astfel încât să nu deranjăm vecinii, dar să avem și un sunet de calitate pentru concerte. Din curte nu se aude nimic, dar o dată ce intri pe poartă se deschide o altă dimensiune”, a declarat Andreea Neag.

Evident, după cinci ani petrecuți la Haga, Andreea s-a inspirat și din locurile de distracție ale olandezilor.

„Am văzut ce înseamnă o logistică de eveniment, de cum poți să oferi oamenilor o experiență uneori ad-hoc, în festivaluri, cum faci dintr-un câmp un festival, după care totul revine la câmp. E aproape o magie. Am vizitat tot felul de spații care mai de care. În Amsterdam este un club care fucționează într-o fostă biserică. Se țin concerte live acolo. Pixel se află cumva într-una din cele mai vechi clădiri din Timișoara, Casa cu lei e atestată pe la 1700 și ceva, chiar dacă această anexă a fost construită undeva prin 1960”, a mai spus Andreea Neag.

„Dintotdeauna m-a fascinat cultura”

Andreea Neag s-a născut la Deva, a absolvit Colegiul Național “Decebal” , iar apoi a ales să plece la facultate în Olanda.

“De când aveam 12 ani eram convinsă că mă voi duce să studiez în străinătate, să văd cum se trăiește în alte țări, eram chiar convinsă că o să rămân acolo. Când am plecat în Olanda credeam că nu o să mai revin decât de Crăciun și de Paști. Nu a fost așa. Inițial, plănuiam să merg la facultate în Anglia, dar chiar atunci a fost Brexit-ul și am căutat să mă reorientez. Am ales Olanda, pentru că din câte am citit și am vorbit cu prietenii care au fost acolo, am văzut că e un spațiu foarte internațional, deschis cu cei din afară. Am mers cu foarte mult curaj la Haga, pentru a studia Arte liberale - o combinație între antropologie, filosofie și istorie. Dintotdeauna m-a fascinat cultura”, a spus Andreea Neag.

Experiență într-o galerie de artă

Încă din timpul facultății a început să lucreze într-o galerie de artă în Haga. Tânăra povestește că a făcut de toate acolo.

„Nevorbind limba olandeză, m-am dus la această galerie și le-am spus să mă ia și pe mine sub aripa lor, să-mi dea de lucru orice. Și am făcut de toate. De la mentenanță de web site, la cărat lăzi de bere înainte de vernisaje, de la dat cu trafaletul pe pereți, la transportat lucrări de artă prin Olanda. Am făcut câte un pic din toate. La început, câștigam 80 de euro pe lună. Dar aveam nevoie de o activitate. Am lucrat acolo din anul doi de facultate până la terminarea masterului. Am ajuns un fel de asistent administrativ. Am avut foarte multe bugete de administrat, plăți de făcut, contracte cu artiștii”, a mai povestit Andreea Neag.

Expoziție Andrei Zaharov la Parlamentul European

La finalul masterului, Andreea Neag a aplicat pentru un stagiu la Parlamentul European de la Bruxelles. S-a concretizat într-un contract de cinci luniîn cadrul istituției.

“Am făcut parte din divizia de comunicare din unitatea care se ocupa de societatea civilă. Am lucrat pe un proiect foarte interesant. Se aniversau o sută de ani de la nașterea lui Andrei Zaharov, părintele bombei cu hidrogen. Parlamentul European are un premiu de pace sub acest nume, un fel de correspondent al premiului Nobel. Și trebuia să organizez o expoziție”, a mai spus Andreea Neag.

Deși a fost o experiență extraordinară la Parlamentul European, Andreea Neag susține că atunci când a fost pusă în fața unui contract pe șapte ani, și-a dat seama că vrea totuși altceva.

„Sunt foarte recunoscătoare pentru experiența de acolo, dar mi-am dat seama că nu e pentru mine și pentru ce vreau eu să fac în continuare. Atunci am decis să mă întorc acasă și să fac aici o schimbare, să îmi pun aici toată energia, forța și ideile la treabă”, a adăugat Andreea Neag.

Disc cu doi turci, un sirian și un kuweitian

Teza de master de la facultate era despre Timișoara - Capitală Culturală Europeană, ca atare a avut ocazia să vorbească cu mulți operatori culturali din oraș. Apoi a înființat Asociația Culturală Figura Kollective și a avut deja un proiect chiar la ceremonia de deschidere a programului Timișoara 2023.

Un al doilea proiect realizat în cadrul Programul cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, finanțat prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, a fost lansarea albumului „Eastim”, ce are la bază integrarea comunității de migranți prin muzică, în fibra artistică a orașului.