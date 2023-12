Ecourile unui concert care a făcut istorie. Peste 20.000 de oameni la Jessie J. Forțele de ordine au blocat intrarea în Piața Unirii VIDEO

Evenimentul de închidere a proiectului Timișoara 2023 - Capitală Culturală a Europei, care a avut loc între 7 și 10 decembrie, e deja amintire, însă continuă să producă ecouri în online. Peste 60.000 de spectatori s-au bucurat de concertele din Piața Unirii.

„Timișoara 2023 la nesfârșit”, evenimentul care a marcat închiderea simbolică a programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, a adus împreună întreaga comunitate. Peste 115.000 de spectatori au participat la cele peste 100 de evenimente organizate de joi, 7 decembrie și până duminică, 10 decembrie 2023, în Piața Unirii, Cinema Timiș, Cinema Victoria, MX – Muzeul „Corneliu Mikloși”, Palatul Culturii și alte zeci de locații din tot orașul.

Seara de vineri, 8 decembrie, a fost deschisă de un mix live susținut de Klangphonics, Germania. A urmat Delia care a oferit timișorenilor un spectacol live, plin de ritm și energie.

A urmat vedeta serii, Katie Melua, care a interpretat alături de Corul pe voci egale al Liceului „Ion Vidu” din Timișoara două melodii, dintre care o colindă din Georgia, țara natală a cântăreței. N-au lipsit nici hiturile "Nine Million Bicycles", "The Closest Thing to Crazy" și celebrul ei cover al piesei "Wonderful Life".

Seara s-a încheiat cu spectacolul de acrobație și concert live susținut de italienii de la Sonics.

Spectacol fascinant cu Jessie J

Seara de sâmbătă a fost una cu adevărat electrizantă în Piața Unirii. Showul a fost deschis de Emaa, iar apoi au urmat concertele cu Roisin Murphy și Jessie J.

„Weekendul trecut a fost un grandios început pentru ceea ce va urma. Ambiția noastră este să rămânem capitală a culturii în Europa și nu numai și în anii următori. Un oraș care concurează fără complexe cu marile orașe europene. Strategia noastră prin care schimbăm comunitatea prin investiții în cultură continuă. Este miza noastră să arătăm că atunci când investești în cultură și creativitate aduci prosperitate comunității întregi. Îi felicit pe toți cei care au făcut posibil anul excepțional pe care l-am avut și vă mulțumesc că faceți parte din Timișoara la nesfârșit”, a spus Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Fără îndoială cel mai înălțător moment a fost chiar ultimul concert, de sâmbătă - “cireașa de pe tort” - cu Jessie J.

Piața Unirii a fost neîncăpătoare la propriu. Organizatorii împreună cu forțele de ordine au luat o decizie fără precedent: a trebuit să închidă accesele în piață pentru că nu mai aveai unde să arunci un ac. Peste 20.000 de oameni au fost acolo, într-un show incendiar care va rămâne în amintirea timișorenilor.

„Jessie J ne-a încurajat să plângem, să cântăm, să dansăm. A împărtășit cu noi experiența pierderii unei sarcini, iar apoi pe cea a creșterii unui copil. A fost vulnerabilă și explozivă. Ne-a transmis o energie incredibilă. Totul completat de o voce fără egal și de un public care a răspuns pe măsură”, a mai transmis primarul Fritz.

Tot în premieră la Timișoara a cântat și Jose Gonzalez, care a umplut, sâmbătă, Cinema Timiș.

Raportările Jandarmeriei: 60.000 de persoane în două zile

Conform raportărilor Jandarmeriei, s-a înregistrat un număr maxim de 15.000 de spectatori prezenți simultan în Piața Unirii vineri și 20.000 sâmbătă, rezultând un total de 35.000 de persoane.

„Având în vedere că aceste raportări se referă strict la numărul maxim de spectatori prezenți simultan în piață, se estimează că publicul total care a participat la concerte, incluzând schimbul de spectatori între artiști, a fost de aproximativ 60.000 de persoane pentru cele două zile, adică 25.000 vineri și 35.000 sâmbătă”, a declarat Codruța Vulcu, coordonatoare evenimente mari, Timișoara 2023.

Gala de la Operă

Seara de vineri (8 decembrie) a început la Sala Mare a Teatrului Național „Mihai Eminescu” și a Operei Naționale Române Timișoara, cu Gala „Timișoara 2023 la nesfârșit” eveniment care a celebrat excelența culturală a anului 2023.

În cadrul Galei Timișoara 2023, regizată de Bobi Pricop, au fost prezentate în premieră opt documentare video ce surprind într-un mod inedit povestea anului 2023, a oamenilor, locurilor și conexiunilor care au făcut din Timișoara 2023 un program de succes.

„Sunt foarte recunoscătoare întregii echipe a Centrului de Proiecte pentru efortul uriaș depus în acest an. Unul dintre rolurile noastre în acest an a fost acela de a organiza și coordona evenimentele cu rol de reprezentare ale anului: Deschiderea Timișoara 2023 (17-19 februarie), Timișoara 2023. Celebrarea orașului (6-8 octombrie) și Timișoara 2023 la nesfârșit (7-10 decembrie). De asemenea, un rol esențial a fost acela de a crea un cadru de finanțare transparent și predictibil, care a asigurat operatorilor culturali libertatea de a crea cu o efervescență fără precedent. Grație lor, 2023 a fost un an al curajului de a ieși din zona de confort și al responsabilității de a duce cultura acolo unde sunt oamenii, pretutindeni, nu doar în spațiile culturale convenționale. La final, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care în acest weekend au fost alături de noi în Timișoara, în Piața Unirii și în toate locațiile unde au avut loc cele peste 100 de evenimente din cadrul Timișoara 2023 la nesfârșit”, a adăugat Alexandra Rigler, directoarea Centrului de Proiecte Timișoara.