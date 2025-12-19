Video „Ploaia de sânge”, fenomenul natural spectaculos care a uimit Internetul. De ce s-au înroșit peste noapte țărmurile unei insule

„Ploaia de sânge” de pe Insula Ormuz a făcut rapid înconjurul Internetului, stârnind uimire și curiozitate. Imaginile spectaculoase cu nisipul și apele de mică adâncime transformate peste noapte într-un roșu intens par desprinse dintr-un film SF.

Un fenomen natural spectaculos a atras atenția comunității online și a stârnit numeroase reacții de uimire și îngrijorare, după ce țărmurile Insulei Ormuz, din Golful Persic, s-au colorat într-un roșu intens în urma unor ploi abundente.

Imaginile cu plaje și ape de mică adâncime transformate peste noapte într-un peisaj ireal au devenit virale, fiind comparate de unii internauți cu o așa-numită „ploaie de sânge”.

Potrivit ndtv.com, fenomenul a fost observat după precipitații puternice care au provocat scurgeri masive de apă de pe versanții insulei către litoral. Deși aspectul este impresionant și poate părea alarmant, specialiștii susțin că explicația este una strict științifică și nu reprezintă niciun pericol pentru mediu.

Geologii explică faptul că Insula Ormuz are o compoziție mineralogică unică, fiind extrem de bogată în oxid de fier, în special hematit – mineralul responsabil pentru culoarea roșiatică intensă a solului și a rocilor.

Atunci când apa de ploaie se infiltrează prin terenul bogat în fier, aceasta dizolvă și transportă particule fine de oxid de fier către țărm, colorând nisipul și apa mării. Efectul este cu atât mai vizibil în zonele unde eroziunea este mai activă.

Hematitul, același mineral care conferă planetei Marte nuanța sa caracteristică de roșu, se oxidează rapid în contact cu umezeala, accentuând culoarea peisajului. Din acest motiv, după episoadele de ploi intense, insula capătă un aspect dramatic, care poate fi ușor confundat cu un fenomen neobișnuit sau periculos.

Cunoscută și sub numele de „Insula Curcubeu a Golfului Persic”, Ormuz este renumită pentru varietatea impresionantă de culori naturale – de la roșu intens și galben, până la portocaliu și alte nuanțe modelate de activitatea geologică de-a lungul a mii de ani.

Experții în mediu subliniază că fenomenul este complet natural și inofensiv, nefiind vorba despre poluare sau despre o amenințare ecologică.

Insula Ormuz rămâne un punct de interes major atât pentru oamenii de știință, cât și pentru turiști.