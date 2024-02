Cum se integrează străinii în comunitatea din Timișoara. Doi turci, un sirian și un kuweitian, pe albumul de colecție "Eastim"

Yonca Yuce și Samet Ucar din Turcia, sirianul Ahmad Al Shuraiqi și Haitham Salah originar din Kuwait sunt printre noii timișoreni. Ei apar pe albumul „Eastim”, ce are la bază integrarea comunității de migranți prin muzică, în fibra artistică a orașului.

Dintotdeauna, oamenii se deplasează dintr-un loc în altul și se stabilesc în țări unde se simt bine și în siguranță, unde își pot construi un viitor. Timișoara e unul din orașele cosmopolite ale României, unde, pe lângă multele etnii băștinașe, trăiesc și noii străini.

În ultimii ani, a crescut vertiginos comunitatea de arabi și asiatici. care sunt integrați, lucrează, au afaceri sau învață în Timișoara, îmbogățind cu cultura lor orașul de pe Bega.

Zilele trecute, în clubul timișorean Pixel a avut loc lansarea albumului „Eastim”, ce are la bază integrarea comunității de migranți prin muzică, în fibra artistică a orașului.

Muzicienii de pe album sunt Yonca Yuce și Samet Ucar din Turcia, sirianul Ahmad Al Shuraiqi și Haitham Salah, originar din Kuweit. Ei apar pe disc alături de muzicieni timișoreni get-beget precum Marcelle Poaty-Souami (născut la Timișoara, dintr-o familie cu un tată din Congo și o mamă româncă), Lucian Nagy, Ioan Kui și Radu Pieloiu.

“Ne-am gândit ce poate să rămână și mult după anul 2023. Așa ne-a venit ideea de a produce un disc de vinil. Dar cum, pentru că mulți fac asta. Ce putem să facem altfel, dar să reflectăm și multiculturalitatea Timișoarei, care astăzi e mai mult decât grupurile tradiționale de sârbi, maghiari și alte minorități. Am zis să arătăm fața minorităților noi, care, până la urmă, fac parte din stratul social al Timișoarei de azi. Prin intermediul partenerilor de la AIDRom am întâlnit patru oameni talentați cu care am avut așa o conexiune imediată. Vorbim de oameni din afara spațiului european. Acești artiști s-au întâlnit în studio cu muzicienii timișoreni consacrați și au reușit să scoată un produs interesant, cu compoziții originale”, a spus Andreea Neag, din partea Asociației Culturale Figura Kollective.

Scopul proiectului îl reprezintă crearea unui context în care publicul larg se întâlnește cu comunitatea migranților din Timișoara, de pe picior de egalitate. Aceste grupuri de migrați devin co-creatori ai unui produs cultural care celebrează multiculturalitatea actuală a Timișoarei.

Album cu elemente de wolrd music

Procesul de selecție a migranților cu pasiuni și talente muzicale prin întâlniri de tip jam session s-a realizat pe parcursul mai multor luni. Apoi, muzicienii au intrat în studio pentru înregistrarea pieselor.

„Numele albumului, Eastim, este o celebrare a diversității printr-un joc de cuvinte - pronunțat fonic la fel ca englezescul esteem (respect, admirație), acesta de fapt reunește Estul geografic și cultural cu Timișoara pe care o iubim cu toții. În fapt, albumul caută să celebreze noua diversitate culturală a orașului și să ofere o perspectivă nouă vizavi de ce înseamnă să trăim într-un context multicultural, cu ocazia anului în care Timișoara a fost capitala europeană a culturii. Am vrut să fie un album pe vinil, pentru că vrem să fie un album de colecție”, a mai spus Andreea Neag.

Albumul cuprinde elemente din folclorul național și cel specific Orientului Apropiat, specificități ale tradiției muzicale din țările de proveniență ale participanților, combinate cu muzica de școală vestică. Albumul poate fi ascultat pe acest link.

Un strat adițional al acestui album îl reprezintă remixurile realizate de producători locali – K-lu, Injektah și Mighty Boogie.

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și a fost finanțat prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. A fost lansat la sfârșitul anului trecut, prin două concerte, la Timișoara și la Bruxelles, însă discurile vinil nu era gata la acea oră.

Turcoaica a mai cântat într-o trupă

Yonca Yuce, Samet Ucar, Ahmad Al Shuraiqi și Haitham Salah (student la Facultatea de Medicină din Timișoara) sunt deja integrați în Timișoara.

„Am venit în România în urmă cu doi ani. Studiez acum doctoratul în sociologie, la Univrsitatea de Vest, dar între timp și lucrez în Timișoara. Am învățat deja să vorbesc românește. Am cântat în Turcia, am avut și un grup, dar asta a fost cu mai mult timp în urmă. Cântam mai mult muzică tradițională turcească. Sunt bucuroasă că am găsit acest proiect și îmi place ce a ieșit. Voi mai participa la proiecte de acest fel dacă mai apar oportunități”, a spus turcoaica Yonca Yuce, care este și iubita toboșarului trupei timișorene JazzyBIT, Szabo-Csongor Zsolt.

“Trăiesc în România de șase ani. Am venit prima dată la Baia Mare, unde am stat aproape doi ani. Am mai locuit o perioadă scurtă și la Arad, iar de patru ani sunt la Timișoara. E cel mai frumos oraș din România, e <The Best>. Lucrez aici. Am învățat să cant la chitară din hobby. Nu am făcut muzică la nivel profesionist. Așa că e primul album pe care apar. Îmi place să cânt muzica tradițională turcească”, a spus Samet Ucar, care lucrează la o companie multinațională din Timișoara.

Sirianul Ahmad Al Shuraiqi este un artist profesionist care are mai multe albume și vidoclipuri în țara natală.