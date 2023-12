Timișoara, Capitală Europeană a Culturii, la final. Cifrele cu care se laudă cei implicați în proiect

Zeci de evenimente sunt organizate în perioada 7-10 decembrie 2023, la Timișoara, pentru a marca finalul anului în care Timișoara a fost Capitală Europeană a Culturii. Potrivit autorităților, mesajul despre Timișoar Capitală Culturală Europeană a ajuns în acest an la aproape 10 milioane de oameni.

„Peste 50 de companii au devenit parte a programului cultural, încheind parteneriate cu Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii în 2023, și peste 20 de milioane de lei au constituit contribuțiile lor. Deși probabil întrebarea de pe buzele tuturor este câți bani s-au investit în această capitală, amintesc că programul a fost unul multianual și sunt peste 20 de milioane de euro investiți de cei trei finanțatori pe toată durata proiectului, inclusiv anul acesta”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Potrivit edilului, Primăria Timișoara, a alocat doar pentru 2023 un buget de aproape 30 de milioane de euro. „Din această sumă, jumătate a fost pentru acest an de Capitală Culturală, dar cultura în Timișoara este finanțată într-un mod consistent oricum”, a declarat Fritz.

Primarul a mai spus că Timișoara s-a bucurat în 2023 de expunere internațională, fiind peste 40 de mii de apariții având ca subiect doar capitala culturală. „Am apărut în multe publicații internaționale, de la The Independent la The New York Times, deci Timișoara chiar a reușit să se impună pe scena internațională. Am dus această diplomație a Timișoarei și în afara țării, în 15 Institute Culturale Române au avut loc evenimente care au avut ca tema această capitală europeană”, a mai declarat Fritz.

Președintele Consiliului Județean, Alin Nica a subliniat impactul pozitiv pe care acest titlu îl are asupra întregii regiuni.

„Îmi spunea un prieten din Viena că a fost foarte mândru să vadă zilele acestea afișe cu Constantin Brâncuși. Cred că acest apogeu al programului Cultural reprezintă o veritabilă carte de vizită pentru Timișoara mulți ani de acum încolo. Ar fi trebuit să avem mai multe evenimente de anvergură care să fie pe billboardurile marilor capitale europene, dar cu siguranță Timișoara are oportunitatea de acum ca în anii următori să facă acest lucru și aceasta a fost doar încălzirea pentru ce va urma”, a declarat Alin Nica.

Ramona Laczko-David, coordonatoarea proiectului cultural național Timișoara 2023, a vorbit despre impactul programului asupra diverselor comunități și categorii de public, subliniind efectele acestuia asupra sectorului cultural la nivel local și național. „Cel mai important, un lucru care nu s-a văzut atât de mult, a fost rolul Centrului în negocierile legislative care s-au purtat pentru a asigura un cadru legislativ cât mai solid pentru finanțarea proiectelor culturale în anii următori și, de asemenea, activitatea Centrului de Proiecte în managementul spațiilor de care au beneficiat operatorii culturali anul acesta”, a declarat Ramona Laczko-David.

La rândul său, Simion Giurcă, președintele Asociația pentru promovarea Timișoarei a declarat că orașul „a avut, până la acest moment, peste 800.000 de nopți de cazare, iar media nopților petrecute de turiști în oraș este de 2.25 nopți”. „Undeva în luna februarie vom avea date complete despre ce a însemnat turismul în Timișoara din anul capitalei europene a culturii”, a mai declarat Giurcă.

În 2023, în Timișoara s-au acreditat 253 jurnaliști români din presa locală, centrală și națională și 86 jurnaliști străini din țări precum Croația, Grecia, Serbia, Germania, Italia, Franța , Portugalia, Ungaria, iar lista poate continua.

Newsletter-ul săptămânal a reușit să strângă peste 5.000 de abonați, iar în ceea ce privește audiența, 9,8 milioane de oameni au auzit cel puțin odată că anul acesta Timișoara poartă titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Marele absent al anului 2023 de la Timișoara a fost președintele Klaus Iohannis. Chiar dacă a acordat Înaltul Patronaj proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii, președintele Klaus Iohannis nu a ajuns la Timișoara în 2023 nici măcar o zi.

La festivitatea de deschidere, Klaus Iohannis a transmis mesajul său printr-un consilier prezidențial. La ceremonia de închidere a anului în care Timișoara a fost Capitală Europeană a Culturii nu și-a anunțat prezența în orașul de pe Bega niciun ministru din Guvernul Ciolacu.