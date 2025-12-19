Accident rutier violent în județul Constanța. Șase persoane sunt grav rănite, după ce o mașină a intrat într-un cap de pod

Un accident rutier violent s-a produs în această dimineață, în localitatea Deleni, județul Constanța. Mai multe echipaje medicale au intervenit de urgență la fața locului. Șase victime sunt grav rănite, două dintre ele fiind intubate la fața locului.

Din primele informații, în jurul orei 07:15, un autoturism a intrat violent într-un cap de pod, pe DN3. Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, în urma impactului au rezultat șase victime, toate cu politraumatisme majore. Două dintre persoane au fost intubate la locul accidentului, starea acestora fiind extrem de gravă, relatează presa locală.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat un dispozitiv amplu de intervenție. La fața locului au fost trimise două ambulanțe SAJ tip B2, o ambulanță SAJ tip C2, o ambulanță SAJ tip C, precum și două echipaje SMURD, unul de tip B și unul de tip C.

Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului și ulterior au fost transportate la spital.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către autorități.