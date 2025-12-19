Suspectul atacului de la Universitatea Brown, soldat cu doi morți și nouă răniți, a fost găsit împușcat într-un depozit

Bărbatul suspectat pentru atacul armat soldat cu doi morți și nouă răniți la Universitatea Brown, precum și pentru uciderea unui profesor, a fost găsit mort într-o unitate de depozitare din statul New Hampshire, au anunțat autoritățile americane.

Este vorba despre Claudio Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, cetățean portughez și fost student al Universității Brown. Acesta a fost descoperit joi seara, prezentând o plagă prin împușcare autoprovocată. Anchetatorii susțin că, din datele existente, suspectul a acționat singur, conform The Guardian.

Autoritățile federale au confirmat că bărbatul este responsabil și pentru moartea profesorului de fizică Nuno FG Loureiro, în vârstă de 47 de ani, de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), care a fost împușcat în locuința sa la două zile după atacul armat de la Brown.

Procurorul general al statului Rhode Island, Peter Neronha, a declarat că asupra suspectului au fost găsite două arme de foc, o geantă și mai multe dovezi care corespund „în totalitate” probelor descoperite la locul atacului de la Providence. De asemenea, anchetatorii au stabilit că Valente a încercat să se sustragă urmăririi penale, schimbând plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului folosit.

Identificarea și localizarea suspectului au fost posibile după ce o persoană a oferit informații poliției, la scurt timp după ce autoritățile au făcut publică fotografia acestuia.

Universitatea Brown a confirmat că Valente a fost înscris ca student absolvent la Fizică în perioada 2000–2001, fără a avea vreo afiliere actuală cu instituția. Conducerea universității a precizat că atacul a avut loc într-o clădire unde se desfășurau cursuri ce necesitau acces la echipamente speciale.

În atacul armat de sâmbătă de la Universitatea Brown, două persoane au fost ucise și nouă rănite.