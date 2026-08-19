A fost arestat polițistul din Timişoara acuzat că dădea ponturi unei grupări de spărgători de case

După percheziţiile şi audierile de marți, 18 august, polițistul din Timiș suspectat că ar fi furnizat informații unei grupări care spărgea locuințe a fost arestat preventiv astăzi, pentru 30 de zile.

Judecătorii au admis propunerea procurorilor, după ce agentul fusese iniţial reținut pentru 24 de ore în urma anchetei privind mai multe spargeri comise în Timișoara și localitățile din apropiere, anunţă Antena 3.

Potrivit anchetatorilor, polițistul le-ar fi furnizat spărgătorilor informații care îi ajutau să își aleagă și să urmărească victimele.

Dosarul în care este cercetat polițistul vizează furturi din locuințe cu un prejudiciu estimat la peste 900.000 de euro. Printre persoanele vizate de hoți se numără Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, și medicul Cristian Oancea, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”.

Anchetatorii susțin că gruparea își pregătea cu atenție loviturile. Membrii ei ar fi folosit dispozitive pentru perturbarea alarmelor și a sistemelor de supraveghere video și schimbau periodic mașinile cu care se deplasau, pentru a nu fi identificați.

Ancheta are și o legătură cu jaful de la Oficiul Poștal 1 din Timișoara, unde prejudiciul a fost estimat la aproximativ două milioane de euro.

Arestarea preventivă a agentului de la Secţia 5 de Poliţie din Timişoara vine după ce marţi, 18 august, autorităţile au efectuat mai multe percheziţii acasă la acesta, dar şi la cei suspectaţi a fi autorii spargerilor şi au ridicat mai mule dovezi. Este vorba despre diferite sume de bani şi bunuri, în legătură cu care, spun anchetatorii, există suspiciunea rezonabilă că provin din săvârșirea infracțiunilor investigate.

Cercetările continuă pentru a stabili exact ce informații ar fi transmis polițistul, cât de mult a contribuit la activitatea grupării și ce alte fapte pot fi puse în legătură cu aceasta.