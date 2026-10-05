Lotul de 23 de jucători pentru meciul cu Suedia a fost stabilit. Probleme pentru Gheorghe Hagi
Antrenor principal al echipei României, Gheorghe Hagi a anunțat lista celor 23 de jucători pe care se va baza la meciul cu Suedia, care se va juca în această seară, la ora 21.45, pe Arena Națională. Contând pentru Liga Națiunilor, Divizia B, Grupa 4, confruntarea va fi transmisă de Antena 1.
Pentru această partidă selecționerul nu va putea conta pe Radu Drăguşin şi Virgil Ghiţă, care sunt suspendați, în timp ce Marius Marin, Louis Munteanu şi Daniel Bîrligea s-au accidentat. Cei cinci fotbaliști nu se mai află în cantonamentul echipei României de la Mogoșoaia.
Pe de altă parte, Gică Hagi nu i-a inclus în grupul pentru acest meci pe Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza şi David Matei.
Iată cum arată grupul celor 23 pentru Suedia:
Portari (3 jucători): Ionuţ Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
Fundaşi (7 jucători): Andrei Raţiu, Matei Ilie, Andrei Coubiş, Lisav Eissat, Raul Opruţ, Tony Strata, Nicuşor Bancu
Mijlocaşi (10 jucători): Vladimir Screciu, Tudor Băluţă, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruţan, Vlad Dragomir
Atacanţi (3 jucători): Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man
Este de remarcat faptul că România nu va dispune în acest meci de un vârf de atac veritabil după accidentările lui Louis Munteanu și Daniel Bîrligea. De asemenea, selecționerul va fi obligat să improvizeze și în zona centrală a apărării, acolo unde Radu Drăgușin și Virgil Ghiță nu pot fi folosiți.
Învinsă în precedentele trei partide (1-2 în Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herțegovina și 0-6 în Polonia), echipa de fotbal a României va susține în această seară, la ora 21.45, meciul revanșă cu Suedia contând pentru Grupa 4 din Divizia B a Ligii Națiunilor.
Liga Națiunilor
Divizia B - Grupa 4
Meciuri disputate
Etapa 1
25 septembrie 2026
Suedia – România...................... 2-1
Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0
Etapa a 2-a
28 septembrie 2026
România – Bosnia-Herțegovina....2-4
Suedia – Polonia.........................3-1
Etapa a 3-a
Vineri, 2 octombrie 2026
Polonia – România.....................6-0
Bosnia-Herțegovina – Suedia.....1-1
Clasament
1. Suedia......................... 7 puncte (+3)
2. Bosnia-Herțegovina.... 5 puncte (+2)
3. Polonia..........................4 puncte (+4)
4. România........................0 puncte (-9)
Următoarele partide
Etapa a 4-a
Luni, 5 octombrie 2026
România - Suedia.....................21.45
Bosnia-Herțegovina – Polonia.....21.45