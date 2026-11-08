Tânăr cu arsuri pe jumătate din corp, după ce motocicleta sa a luat foc în urma impactului cu un autobuz. A intervenit elicopterul SMURD

Un motociclist în vârstă de 18 ani a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, după ce motocicleta pe care o conducea a fost acroșată de un autobuz și a luat foc. Accidentul s-a produs duminică după-amiază, pe DC 13, în localitatea Nemșa, județul Sibiu. Tânărul a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Tânărul a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital. Foto: arhivă

Pompierii militari au intervenit de urgență la accidentul rutier urmat de incendiu. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială de transport personal și victime multiple, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu

Din primele informații, motocicleta a intrat în coliziune cu un autobuz, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu. Motociclistul, un tânăr de 18 ani din Biertan, a suferit arsuri la nivelul feței, mâinilor și picioarelor, pe aproximativ jumătate din suprafața corpului. Acesta era conștient în momentul preluării de către echipajele medicale.

16 persoane se aflau în autobuz în momentul accidentului

În autobuz se aflau 16 persoane, însă niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit primelor cercetări ale polițiștilor sibieni, șoferul autobuzului, un bărbat în vârstă de 54 de ani, ar fi acroșat motocicleta condusă de tânărul de 18 ani. Deocamdată, nu se cunosc motivele producerii impactului.

Circulația rutieră a fost blocată pe durata intervenției, iar polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauzele producerii accidentului.